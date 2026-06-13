Friedrich Nietzsche reflexiona sobre la fusión de lo apolíneo y lo dionisíaco en la tragedia griega.

El origen de la tragedia en el espíritu de la música se remonta a 1872, cuando Friedrich Nietzsche comenzó a reflexionar sobre la fusión de dos principios fundamentales: lo apolíneo y lo dionisíaco.

En su obra, Nietzsche nos presenta a Apolo, el dios del sol, que representa el orden, la civilización y la virtud. Por otro lado, está Dioniso, el rey del vino, que simboliza el desenfreno, la sexualidad y la irracionalidad. La tragedia griega, según Nietzsche, es la síntesis de estos dos principios, donde el individuo se pierde en el descontrol y se mezcla con todo lo demás, a veces de manera carnal.

Aunque Nietzsche critica a ambos dioses, cree que la tragedia griega nos muestra que la vida es horror, pero que podemos abrazarla y afirmarla a través del arte. En este sentido, la tragedia es una forma de afirmar la vida, y Nietzsche ve en ella una alianza fraternal entre lo apolíneo y lo dionisíaco





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