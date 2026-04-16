El Orgullo Blanco no basta: Real Madrid al borde de un año sin grandes títulos

El Real Madrid se enfrenta a la posibilidad de un año sin grandes títulos a pesar de un partido vibrante contra el Bayern de Múnich. Errores defensivos, decisiones arbitrales controvertidas y la falta de contundencia ante la portería rival marcan un final de temporada decepcionante, con Brahim Díaz como el destello de esperanza en medio de la frustración.

El orgullo del Real Madrid no le ha permitido evitar un posible año en blanco en términos de grandes títulos, a pesar de los esfuerzos y la determinación mostrados en el campo. La Supercopa de Europa, único trofeo del curso anterior, apenas satisface las ambiciones de la élite futbolística.

Los dos años de Kylian Mbappé, un jugador incuestionablemente talentoso y goleador, especialmente en Múnich, no han sido suficientes para alcanzar la gloria esperada. La estrella del fútbol francés necesita un equipo cohesionado que potencie sus habilidades, algo que el Bayern de Múnich, a pesar de su grandeza, aún no ha logrado capitalizar por completo.

Esta es una lección crucial para el nuevo ciclo que se avecina, una realidad que el orgullo exhibido en el Allianz Arena no podrá modificar. El gol de Luis Díaz, el tercero del Bayern, parece sellar el fin de la breve era de Arbeloa en la gestión del equipo. No se le atribuye culpa ni mérito alguno; se espera la llegada de un nuevo liderazgo.

Esta sentencia futbolística se produjo tras una controvertida expulsión de Eduardo Camavinga, considerada excesiva por el colegiado Vincic. Dejar a un equipo en inferioridad numérica por una acción así es inaceptable, aunque esto no exime de responsabilidad al propio jugador francés por su imprudencia y riesgo innecesario en un momento crítico.

El gol decisivo llegó prácticamente en la jugada siguiente, al que siguió el tanto definitivo de Olise, sellando un marcador de 4-3. El Real Madrid se queda con la queja, un derecho legítimo, pero debe procesarla con la mayor celeridad posible. No debe seguir el ejemplo de Laporta y utilizarla como excusa para justificar el rendimiento de la temporada.

En el Bernabéu, el verano parece anticiparse ya en abril, coincidiendo con la Semana Santa, un periodo más propicio para la penitencia que para la celebración de triunfos.

Un error mayúsculo de Neuer marcó un punto de inflexión en el partido. Los guardametas, por experiencia, otorgan gran importancia a la primera intervención, a la sensación de sentir el balón entre las manos, de detenerlo, apretarlo y ponerlo en juego con precisión. Manuel Neuer, sin embargo, se vio obligado a iniciar su participación con un pase impreciso, ya fuera desde el saque de centro o apenas a los 38 segundos de juego. Se le considera uno de los mejores porteros del mundo con los pies, aficionado a arriesgar en sus pases. Sin embargo, el error que cometió en esta ocasión no implicaba ningún riesgo. Fue una falla grosera. Brahim Díaz supo aprovechar este regalo inesperado, ejecutando el disparo con una calma envidiable, como un niño que descubre el contenido de un presente. La presión y los nervios recaían enteramente sobre el meta alemán. A Neuer le faltaba precisamente esa primera parada antes de encajar un gol. Cuando finalmente tuvo la oportunidad de realizarla, su paso fue errático y su mano no respondió con la eficacia esperada.

El Real Madrid había logrado identificar el punto débil de la defensa del Bayern, pero no logró explotarlo a tiempo. Una situación similar, aunque con matices diferentes, se presentó con Andriy Lunin. Aunque no se le considera el talón de Aquiles del Real Madrid, Lunin conoce bien su oficio. Antes de poder asegurar el balón en sus manos, olvidó un aspecto fundamental: quedarse petrificado bajo los palos. La jugada requería la autoridad y la determinación de un portero sólido, cualidades que el guardameta ucraniano no demostró en el juego aéreo a lo largo del encuentro, especialmente en los saques de esquina, uno de los cuales propició el gol del empate del Bayern pocos minutos después del primer tanto de Brahim Díaz.

Los bávaros, si bien dejaban su flanco más vulnerable en su propia área, lograban infiltrar un auténtico caballo de Troya repleto de futbolistas en el área contraria. El gol de Aleksandar Pavlović, con un disparo que recordaba a un gol olímpico, tras una excelente ejecución de Joshua Kimmich, no solo evidenció las debilidades del portero, sino también de los centrales del Real Madrid.

Los jugadores del Bayern celebran su clasificación a las semifinales. Lennart Preiss/AP La igualada devolvió la eliminatoria al punto de partida del encuentro, pero no trajo consigo un empate en cuanto a dudas. Ni los errores de Neuer y Lunin eran comparables en gravedad, ni tampoco lo era su jerarquía. El capitán del Bayern es, para su equipo, lo que Manuel Neuer representa para el Real Madrid: una baja crucial, dado que sus manos son garantía de títulos de Champions League, tanto en París como en Londres.

No fue hasta el inicio del segundo tiempo cuando el portero alemán pudo experimentar las sensaciones que buscaba, protagonizando una intervención sensacional ante Kylian Mbappé. Para entonces, el marcador era favorable al Real Madrid, con la eliminatoria igualada, pero en un contexto deportivo completamente distinto.

La precisión de Brahim Díaz fue fundamental. Habría necesitado esa misma mano salvadora Neuer cuando Brahim fijó su mirada, ligeramente bizca, sobre el balón y luego sobre la portería. La alineación del joven turco fue una de las decisiones trascendentales que Arbeloa debió tomar, en la recomposición del centro del campo, ante la ausencia de Aurélien Tchouaméni, el ancla del equipo. No dudó, y su elección resultó acertada. Posicionado en la banda izquierda, con Jude Bellingham junto a Federico Valverde en el mediocampo, Brahim fue una pieza clave, no solo por su visión de juego, sino también por su incansable trabajo defensivo.

La salida de Camavinga en la segunda mitad obligó a Valverde a desplazarse a la derecha. El centrocampista francés cometió un error infantil, al retener un balón después de una falta, lo que le costó la segunda tarjeta amarilla y, consecuentemente, la expulsión. Todo indica que el árbitro no recordaba que ya le había amonestado previamente. A partir de ese momento, todo se precipitó. Camavinga abandonó el campo, expulsado. EFE

Los errores y los goles agitaron el partido desde el principio, pero el Real Madrid logró adaptarse con inteligencia, adoptando una postura repleta, con líneas muy juntas, para cerrar los espacios al Bayern y buscar la fortaleza en los giros defensivos de Dayot Upamecano y Niklas Süle. Eran como muros infranqueables ante los movimientos zigzagueantes de Kylian Mbappé. La estrategia principal consistía en activar al francés y a Vinícius Júnior en las transiciones rápidas. Era el plan habitual, con un Mbappé que mostraba un rendimiento superior al del brasileño en este encuentro. El debate sobre su futuro también parece estar influyendo en su desempeño. Cuando ambos atacantes lograron asociarse, se produjo el tercer gol del Real Madrid, una jugada de contraataque rápida y limpia.

El Bayern, por su parte, no encontraba la misma claridad en su juego, como si el Real Madrid hubiera cerrado herméticamente la cremallera en torno a su línea defensiva. Federico Valverde se multiplicaba en el esfuerzo, y Ferland Mendy se erigía como una roca impenetrable ante Nicolas Jackson, quien solo encontró libertad de acción en el último gol, una rúbrica que carecía ya de valor para la resolución de la eliminatoria





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