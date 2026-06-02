El organismo científico de Naciones Unidas advierte sobre la aparición de un episodio climático severo

El organismo científico de Naciones Unidas ha advertido sobre la aparición de un episodio climático severo que supone la proliferación de lluvias intensas, sequías y el riesgo persistente de olas de calor. Este fenómeno climático comenzará a desarrollarse entre marzo y junio y alcanzará su máxima intensidad entre noviembre y febrero.

La aparición de este episodio climático supone la proliferación de lluvias intensas, sequías y el riesgo persistente de olas de calor , tanto en tierra como en el océano.

Su impacto será aún más severo, llegará más lejos y cruzará fronteras con una velocidad devastadora, ha advertido el organismo científico de Naciones Unidas. Lo que se viene, para que gobiernos, entidades humanitarias y todos los sectores que sean sensibles al clima tomen sus previsiones con antelación. Este fenómeno climático comienza a desarrollarse entre marzo y junio, y alcanza su máxima intensidad entre noviembre y febrero.

Ello se debe a que un océano y una atmósfera más calientes aumentan la energía y humedad disponibles, que son los elementos necesarios para que surjan fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor y las precipitaciones intensas. Este fenómeno se ha registrado en partes de América del Sur, el sur de Estados Unidos, algunas zonas del Cuerno de África y Asia central.

En América Central, el norte de América del Sur, el Caribe, Australia, Indonesia y algunas regiones del sur de Asia, este fenómeno ha sido uno de los cinco más intensos registrados, lo que ha influido en que se hayan registrado lluvias intensas, sequías y olas de calor. El organismo científico de Naciones Unidas ha advertido que este fenómeno será aún más severo y llegará más lejos, lo que hará que sea necesario tomar previsiones con antelación para evitar daños y pérdidas en los sectores que sean sensibles al clima





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