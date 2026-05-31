El ocaso del comunismo democrático en India: causas de la pérdida de poder tras 70 años

La derrota del Frente Democrático de Izquierda en Kerala marca el declive de los partidos comunistas indios, que gobernaron estados como Bengala Occidental y Tripura durante décadas. Factores como el auge del nacionalismo hindú, la liberalización económica y la política identitaria explican su caída.

El 2 de mayo de 2024, el Frente Democrático de Izquierda (LDF), liderado por el Partido Comunista de la India (Marxista), sufrió una contundente derrota en las elecciones estatales de Kerala , poniendo fin a una década de gobierno continuo.

Este evento marca el ocaso de uno de los experimentos más duraderos del comunismo democrático a nivel mundial. En su apogeo, los partidos comunistas indios gobernaron estados que se extendían desde Bengala Occidental hasta Kerala y Tripura, influyendo en la vida de más de 100 millones de personas a través de sindicatos, organizaciones campesinas, secciones estudiantiles y redes de cuadros disciplinadas.

En Bengala Occidental, el Frente de Izquierda gobernó de forma ininterrumpida desde 1977 hasta 2011, siendo uno de los gobiernos comunistas electos más longevos del mundo. En Tripura, la izquierda gobernó durante 35 años en total, incluyendo un periodo ininterrumpido de 25 años antes de su derrota ante el Partido Bharatiya Janata (BJP) del primer ministro Narendra Modi en 2018.

Kerala siguió una trayectoria diferente: desde 1957, cuando el estado votó por uno de los primeros gobiernos comunistas elegidos democráticamente del mundo, encabezado por EMS Namboodiripad, el poder ha alternado entre la izquierda y el Congreso, convirtiendo a los comunistas en una fuerza duradera pero nunca permanentemente dominante. En 1996, Jyoti Basu, miembro fundador del CPI(M) y entonces ministro principal de Bengala Occidental, estuvo a punto de convertirse en primer ministro de India al frente de un gobierno de coalición, pero su partido rechazó la oferta, una decisión que Basu describiría más tarde como un error histórico.

El declive de los comunistas indios no ocurrió de la noche a la mañana. Desde la década de 1990, el auge del nacionalismo hindú y la liberalización económica transformaron el panorama político. Mohammed Salim, secretario del CPI(M) en Bengala Occidental, señala que se produjo una ofensiva religiosa, política y económica que acorraló a la izquierda.

Según él, a la clase media se le mostró un panorama prometedor de desarrollo, modernización e infraestructura, generando ambición y alejándola de la lucha de clases. Los comunistas tuvieron dificultades para contrarrestar una política cada vez más organizada en torno a la casta y la religión.

En 2008, los partidos de izquierda retiraron su apoyo al gobierno de Manmohan Singh por el acuerdo nuclear con Estados Unidos, lo que evidenció su capacidad de influencia pero también su distanciamiento de las corrientes políticas dominantes. A pesar del estancamiento económico en Bengala Occidental y la preocupación por el declive de los estándares educativos, los comunistas continuaron ejerciendo una influencia desproporcionada sobre el pensamiento económico y la vida intelectual y cultural, mucho más allá de sus bastiones electorales.

Hoy, el poder de la izquierda india se ha diluido considerablemente. En Kerala, a pesar de la derrota, sigue teniendo relevancia política. En Tamil Nadu, sobrevive principalmente gracias a alianzas. En Bihar, el CPI(Marxista-Leninista) se ha consolidado como una fuerza popular en algunas zonas.

Los grupos estudiantiles afines a la izquierda siguen activos en las principales universidades. Pero en Bengala Occidental y Tripura, otrora grandes bastiones, los comunistas se han convertido en una sombra de lo que fueron. A nivel nacional, el porcentaje de votos del CPI(M) ha caído de más del 6% en la década de 1980 a menos del 2% en las últimas elecciones generales.

Este declive refleja el desvanecimiento de un lenguaje político más antiguo: la lucha de clases y la movilización colectiva han dado paso progresivamente a la política identitaria, el nacionalismo, los líderes populistas y la prestación de asistencia social. Los expertos, como Sanjay Ruparelia, profesor de ciencias políticas en la Universidad Metropolitana de Toronto, argumentan que la izquierda no puede explicar su declive simplemente por el auge del nacionalismo hindú, la política de castas y la política de aspiraciones.

A diferencia de China o Vietnam, los partidos comunistas en India gobernaban solo estados dentro de una economía política federal, lo que limitaba su capacidad de respuesta a las transformaciones nacionales





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