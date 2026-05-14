El ocaso de los Románov y la sombra de Rasputín

Un análisis detallado sobre cómo la influencia mística de Grigori Rasputín y la fragilidad del zar Nicolás II precipitaron la caída del Imperio Ruso.

La historia de la caída de la dinastía Románov está impregnada de misticismo, tragedia y una serie de errores fatales que condujeron al colapso de uno de los imperios más vastos de la historia.

Todo comenzó, simbólicamente, con una premonición inquietante. María Fiódorovna, madre del zar Nicolás II, tuvo un sueño perturbador mientras esperaba el nacimiento de su hijo: un campesino ruso, un muzhik, despedazaba al heredero. Esta visión, validada posteriormente por una intérprete de sueños, vaticinaba que aunque el niño llegaría al trono, su final sería provocado por alguien de origen humilde.

Este presagio cobraría un sentido aterrador años más tarde con la aparición de Grigori Rasputín, un campesino siberiano casi analfabeto que logró infiltrarse en los círculos más íntimos del poder imperial. La emperatriz viuda observaba con horror cómo este hombre, que se hacía llamar stárets o erudito de la fe ortodoxa, ignoraba deliberadamente todos los protocolos de la corte, utilizando un lenguaje coloquial y tocando a sus interlocutores con una familiaridad impropia, mientras ejercía una influencia creciente sobre el zar y la zarina.

La presencia de Rasputín en el Palacio de Alejandro no era solo una molestia social para la aristocracia, sino un peligro político real. Mientras Nicolás II se sumergía en la gestión directa del ejército durante la Primera Guerra Mundial, asumiendo la responsabilidad de cada derrota militar, la zarina Alexandra tomaba las riendas del gobierno interno, guiada por los consejos del místico.

Esta alianza resultó desastrosa, ya que la zarina comenzó a nombrar ministros basándose en su lealtad hacia Rasputín y no en sus capacidades. Un ejemplo paradigmático fue el nombramiento de Aleksánder Protopópov al frente del Ministerio del Interior. Protopópov, cuya salud mental estaba deteriorada por la sífilis, provocó un caos logístico sin precedentes en el sistema ferroviario ruso.

El pánico y la ineptitud de su gestión hicieron que las locomotoras quedaran congeladas en plena ruta durante el invierno, impidiendo que el grano llegara a las ciudades y sumiendo a la población en un hambre rampante que alimentó el descontento social. El prestigio de la corona se desmoronó no solo por la crisis económica, sino por la erosión moral de la figura del zar.

Los rumores sobre una relación adúltera entre la zarina y Rasputín, aunque carecían de pruebas sólidas, fueron devastadores en una Rusia profundamente patriarcal. La imagen de un emperador débil y una emperatriz manipulada por un campesino obsceno volvió a la monarquía vulnerable ante los ojos del pueblo y la nobleza.

Fue este clima de desesperación el que llevó a un grupo de aristócratas, liderados por el príncipe Feliks Yusúpov y el gran conde Dimitri Pavlovich, a ejecutar el asesinato de Rasputín en diciembre de 1916. Sin embargo, como señala el historiador Antony Beevor, este acto fue un esfuerzo tardío. El daño institucional y social ya era irreversible; la bala que acabó con la vida del místico había impactado, en palabras del poeta Aleksandr Blok, en el corazón mismo del Imperio.

El final fue inevitable y abrupto. Apenas dos meses después de la muerte de Rasputín, el régimen se desplomó. No hubo una defensa heroica de la corona; los oficiales del ejército no desenvainaron sus espadas para proteger a los Románov porque el vínculo entre el pueblo y el soberano se había roto por completo. La revolución no fue impulsada inicialmente por los líderes exiliados, sino por la gente común que ya no podía soportar la miseria.

El destino final de Nicolás II y su familia se selló la noche del 16 al 17 de julio de 1918 en Yekaterimburgo, donde los bolcheviques ejecutaron la sentencia final. Así, el sueño de María Fiódorovna se cumplió de la manera más sangrienta posible: el pueblo, representado por aquellos que alguna vez fueron siervos, terminó por aniquilar la autocracia de tres siglos, cerrando un ciclo de poder marcado por la ceguera y la superstición





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