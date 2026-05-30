El obispo de Jaca y Huesca investigado por abusos y encubrimiento

La visita del papa León XIV a España coincide con la investigación al obispo Pedro Aguado por su actuación en casos de abusos sexuales en México y otros países. La Iglesia católica enfrenta desafíos como la secularización y la pérdida de influencia pública, así como la creciente preocupación por los escándalos de abusos sexuales.

El obispo de Jaca y Huesca, Pedro Aguado, está siendo investigado tanto en México como en el Vaticano por su actuación en casos de abusos sexuales .

La visita del papa León XIV a España, prevista del 6 al 12 de junio, coincide con estas investigaciones y se espera que tenga un impacto significativo en la Iglesia católica española. La llegada del Sumo Pontífice se interpreta como un acontecimiento de gran importancia, no solo religioso, sino también político y social, en un momento en el que la Iglesia enfrenta desafíos como la secularización y la pérdida de influencia pública, así como la creciente preocupación por los escándalos de abusos sexuales.

Además de Aguado, otros obispos españoles, como Rafael Zornoza, también están siendo investigados por su posible involvement en casos de abusos o encubrimiento. El documental 'Cruzar la noche' de RTVE ayudó a dar a conocer el caso de pederastia en México que involucra al religioso escolapio José Miguel Flores Martínez, quien abusó sexualmente del exmonaguillo Javier Alcántara entre 2006 y 2010.

La víctima y varios medios sostienen que el sacerdote continuó apareciendo públicamente como religioso después de su expulsión y que incluso recibió homenajes tras su muerte. Además de la causa en México, el Vaticano abrió en 2026 una investigación canónica sobre la actuación de Pedro Aguado, ya que se sospecha que pudo haber encubrimiento y negligencia grave en la respuesta institucional.

Este caso es especialmente sensible para la Iglesia española porque afecta a un obispo en ejercicio y conecta con la gestión histórica de abusos dentro de congregaciones religiosas internacionales. El caso mexicano no es el único que involucra al actual obispo de Jaca y Huesca.

Diversas investigaciones periodísticas y el documental 'La fugida: veritats ocultes' emitido por 3Cat, relacionan a otros religiosos escolapios con abusos sexuales y posibles mecanismos de protección dentro de la orden durante el generalato de Pedro Aguado. Entre ellos aparecen Manel Sales y Josep Maria Canet, vinculados con abusos en Senegal, así como Josep Blay, condenado en 2023 por abusos a menores en Cataluña.

La investigación subraya cómo estos religiosos pudieron mantener durante décadas autoridad y contacto con menores dentro de instituciones religiosas y analiza las dificultades que encontraban las víctimas para ser escuchadas o protegidas cuando denunciaban hechos ocurridos en el entorno eclesial





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