La Unidad Central de Investigación (UCO) sospecha que se camufló la mordida de medio millón de euros a Fernando Camino inflando el precio de las participaciones de la empresa de su esposa.

El novio de Ayuso valoró la empresa Masterman en el 1% de lo que pagó a la mujer del directivo de Quirón . La Unidad Central de Investigación (UCO) sospecha que se camufló la mordida de medio millón de euros a Fernando Camino inflando el precio de las participaciones de la empresa de su esposa.

Gloria Carrasco pagó 60 euros por participaciones de Círculo de Belleza en septiembre de 2020, tres meses después las vendió por 1.514 euros cada una al novio de Ayuso y este las valoró en 10 euros un año después. Consideran que la compra de la empresa de cosmética pudo ser en realidad el pago encubierto de una comisión a este directivo de Quirón por los dos millones de euros que se embolsó.

Un consultor del ámbito de la sanidad adquirió, en diciembre de 2020, una empresa sin actividad ni patrimonio cuyo objeto social es la estética por 500.000 euros, lo que no tiene sentido para los investigadores. Máxime cuando unos meses antes, en septiembre, se produjo una operación extraña para sacar de la mercantil a un partícipe señalado: Fernando Camino.

La UCO advierte al juez de que la consultora del novio de Ayuso facturó a Quirón sin disponer de medios necesarios y haciendo desaparecer el rastro del marido en la mercantil. Así, Gloria Carrasco adquirió el 40% de las participaciones a su marido y a su hermano; 132 participaciones de un total de 330, por 8.000 euros, consta en el informe de la UCO. El precio abonado por cada una de las participaciones ascendió, por tanto, a 60,60 euros.

Por la cantidad de 499.836 euros. Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 1.514,65 euros, dice la UCO. El 16 de diciembre de 2021, Alberto González Amador adquirió el 100% de Masterman por 3.300 euros. Teniendo en cuenta estos datos, el precio abonado por cada una de las participaciones ascendería a 10 euros, indica el informe de la UCO.

Es decir, el precio se multiplicó por 25 entre septiembre y diciembre de 2020, para luego devaluarse un 99,3% entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021. Unas oscilaciones en la valoración de una empresa que carecen de lógica económica. Así, el novio de Ayuso valoró finalmente menos del 1% de la cantidad que pagó a Gloria Carrasco, 499.836 euros, por Círculo de Belleza, SL





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