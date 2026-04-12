El 'No a la guerra' divide a la política española: del eslogan a la batalla campal

El simple eslogan del Gobierno 'No a la guerra' ha desatado una batalla política en España, con acusaciones cruzadas entre el PSOE y el PP, y divisiones internas en este último partido sobre cómo posicionarse ante el conflicto en Irán y la política exterior.

El simple eslogan No a la guerra se ha convertido en un campo de batalla política en España, protagonizando un cruce de acusaciones entre partidos, especialmente entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular (PP). La consigna, lanzada por Sánchez, ha generado fuertes tensiones, con el PP intentando evitar a toda costa su mención y acusando al presidente de oportunismo electoral.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, calificó la frase como oportunista y electoral, expresando su preocupación por las consecuencias de la guerra en Irán, especialmente para su comunidad, que tiene una importante actividad exportadora. Al mismo tiempo, Moreno, al igual que otros miembros del PP, se posicionaron en contra de la guerra, pero criticaron la actuación del presidente estadounidense Donald Trump.\El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, inicialmente adoptó una postura más dura, pero luego modificó su discurso. En un principio, Feijóo se mostraba crítico con el régimen iraní y defendía la intervención en base a los derechos humanos, pero posteriormente abogó por la sensatez y la mesura ante la barbarie, condenando la deriva belicista global. Feijóo envió un mensaje claro a Sánchez: No a la guerra y no a usted. Sin embargo, no todos los miembros del PP compartieron la misma postura. Cayetana Álvarez de Toledo se mostró a favor de la guerra, mientras que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, evitó condenar los ataques y relacionó la guerra con la defensa de lo bueno, incluyendo la situación en Venezuela y Gaza. Ayuso criticó al Gobierno por hablar de derecho internacional mientras, según ella, no respeta el derecho español, y mezcló diferentes temas, incluyendo la dictadura venezolana, iraní, china y la de ETA.\Las declaraciones de Ayuso generaron controversia y reflejaron una clara división dentro del PP respecto a la postura a adoptar. Mientras algunos miembros intentaban distanciarse de la guerra, otros, como Alfonso Fernández Mañueco, reconocieron las posibles violaciones a la legalidad internacional. Alfonso Rueda, por su parte, prefirió no entrar en detalles sobre las declaraciones de Ayuso. La polémica en torno al eslogan No a la guerra y las diferentes interpretaciones y posicionamientos dentro del PP revelan la complejidad del debate político en España sobre política exterior y la gestión de conflictos internacionales, evidenciando las tensiones internas en el partido y la dificultad de encontrar un discurso unificado





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