El Niño: un fenómeno climático que puede ser uno de los más intensos de la historia

La temperatura del océano Pacífico central y oriental ya se encuentra por encima del promedio, y la NOAA ha declarado que hay más de un 60% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad 'muy fuerte' entre octubre y enero.

Los científicos confirman el comienzo de El Niño y alertan de que puede ser uno de los más intensos de la historia. La temperatura del océano Pacífico central y oriental ya se encuentra por encima del promedio.

Junto con el cambio en la temperatura también ha variado el flujo del viento y la convección. La NOAA ha declarado que hay más de un 60% de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad 'muy fuerte' entre octubre y enero. Este fenómeno puede alterar el clima a nivel mundial, modificando la circulación atmosférica global y afectando la temporada de huracanes en el Atlántico.

Además, se ha encontrado una relación entre El Niño y las crisis alimentarias históricas en Europa durante la Edad Moderna, y se estima que más del 40% de los inicios de hambrunas en Europa Central podrían estar asociados a episodios de El Niño





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