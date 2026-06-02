El nieto del sospechoso de matar al joven de Adra se autoinculpa en TikTok

Un tiroteo entre miembros de dos familias desencadena una guerra abierta en Vigo con amenazas de muerte, armas y un 'rey' en el punto de mira. Mientras, el nieto del sospechoso de matar a un joven en Adra se autoinculpa en un video de TikTok, diciendo 'Cogí la escopeta y le pegué un tiro'. Otros casos incluyen declaraciones de Ana Iris Simón sobre el acercamiento de líderes políticos al Papa León XIV, una receta de pollo teriyaki con carpaccio de melón de Karlos Arguiñano, y el dolor por la muerte de Teófila y Brigitte en la presa de León.

Un tiroteo entre miembros de dos familias fue la chispa que desencadenó una guerra abierta en Vigo, con amenazas de muerte , armas y un 'rey' en el punto de mira.

El nivel de las amenazas de un miembro de una familia de etnia gitana es máximo e implica a los hijos del objetivo de su ira, a quien advierte que le dará muerte. La distancia de casi 200 kilómetros entre el pueblo donde todos convivían y donde se ha refugiado una de las familias no ha sido obstáculo para que la confrontación continúe.

Por otro lado, el nieto del sospechoso de matar a un joven en Adra se autoinculpó en TikTok con la frase 'Cogí la escopeta y le pegué un tiro'. Además, Ana Iris Simón se pronunció sobre el acaso de los líderes políticos al Papa León XIV: 'Mi cultura no es tu disfraz'. En otro ámbito, Karlos Arguiñano compartió una receta económica de pollo teriyaki con carpaccio de melón, y un salmorejo de remolacha y cerezas.

También se reportó el dolor por la muerte de Teófila y Brigitte en la presa de León, donde Bernaldo de Quirós desmontó los informes que recibió Cándido Méndez de la empresa del amigo de Zapatero, calificándolo de 'auténtica tortura'. La familia de las víctimas expresó: 'La familia está hecha un flan, hecha polvo'





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