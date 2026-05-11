El New York Times cuestiona si Eurovisión funcionó como 'poder blando' para Israel en su estrategia internacional

El periodista The New York Times analiza cómo Israel habría utilizado Eurovisión como herramienta para afectar su estrategia internacional, a través de la ventaja del televoto en España. La investigación se basa en porcentajes de voto de la final de Eurovisión 2025 en España y en estimaciones del número de votos totales facilitados por la TVE. Según los cálculos, la representante israelí habría recibido más del 33% del televoto español, frente al 6,74% de Ucrania, segundo país en la clasificación.

El diario The New York Times ha publicado un reportaje de investigación en el que analiza cómo Israel podría haber utilizado Eurovisión como herramienta de ' poder blando ' en su estrategia internacional.

Se muestra como ejemplo el televoto en España, que otorgó a este país la puntuación máxima en la última edición. Según el periódico, en algunos países habrían bastado unos pocos cientos de personas para asegurar la victoria en el televoto, lo que lo hace más susceptible a la influencia de campañas gubernamentales que las que los organizadores han reconocido.

La investigación se basa en los porcentajes de voto de la final de Eurovisión 2025 en España, a partir de los cuales el medio estima el número de votos totales facilitados por RTVE. Según esos cálculos, la representante israelí Yuval Raphael habría recibido alrededor del 33,34% del televoto español, lo que equivaldría a unos 47.570 votos, frente al 6,74% (unos 9.620 votos) de Ucrania, segundo país en la clasificación





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