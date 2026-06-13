El negocio del fútbol: cómo la FIFA convirtió el Mundial en un producto de 11.236 millones de euros

Análisis profundo de la transformación del Mundial de fútbol en un gigantesco negocio comercial para la FIFA. La ampliación a 48 equipos y la introducción de pausas de hidratación, incluso sin calor extremo, responden a una lógica de maximizar ingresos por derechos televisivos y publicidad, no a razones deportivas o de inclusión. La entidad, que se define sin ánimo de lucro, registra un aumento del 73% en sus ingresos, evidenciando la contradicción entre su misión declarada y su operación comercial pura.

La FIFA , supuesta entidad sin ánimo de lucro, ingresará 11.236 millones de euros -un 73% más desde el anterior Mundial-, entre otros conceptos por derechos televisivos, tras alargar la competición e incluir pausas de hidratación, haga o no calor, para meter anuncios.

La Federación Española ingresará 22 millones más por el Mundial con nuevos patrocinios que incluyen hasta una mayonesa oficial. El seleccionador de México, Javier Aguirre, habla con sus jugadores durante el partido inaugural en una de las dos pausas de hidratación que se produjeron aunque no hubo temperaturas altas, siguen dando pistas de cómo crece el negocio. Se ha escrito mil veces que será el más largo de la historia: 104 partidos y 48 selecciones.

Cierto que las federaciones africanas y asiáticas llevan décadas reclamando más espacio en la Copa del Mundo. La lógica de su reivindicación es aplastante: participar en el mayor acontecimiento futbolístico del planeta no solo da notoriedad a los jugadores, la posibilidad de competir contra equipos de mayor calidad contribuye además a ir reduciendo las diferencias entre selecciones. No tiene pinta, sin embargo, de que la FIFA con Gianni Infantino al frente se haya vuelto sensible a las desigualdades.

Vistas las tablas de clasificación, es legítimo preguntarse si no habrán pesado más los petrodólares de Catar, que sirvieron para acoger el Mundial de 2022, o los de Arabia Saudí, que lo organizará en 2034. Ambas selecciones se encuentran entre las 48 clasificadas de este año, que son exactamente el doble de las que participaron en el Mundial de España del 82.

A finales de los 90 la FIFA ya amplió a 32 equipos y así había sido hasta el cambio de este año. Más países participantes, huelga decirlo, implica una mayor audiencia potencial (la de esta copa del mundo se estima en 6.000 millones de personas), pero sobre todo, más contenido audiovisual para las grandes plataformas que compran los derechos televisivos que cobran cuotas a sus abonados y explotan la publicidad.

Teóricamente (muy teóricamente, es imprescindible esta cautela) la FIFA es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de potenciar el fútbol por todo el mundo. Para eso se inventó. Su principal vía de ingresos y también sus gastos derivan de los mundiales. Tanto es así que planifica sus presupuestos a cuatro años, los que transcurren entre campeonato y campeonato.

Cuando pasamos a la práctica (y no hay nada más práctico en el fútbol que hablar de muchos millones de euros) se puede adivinar cuánto de lejos está el organismo que explota el deporte más rentable del planeta de ser una entidad sin ánimo de lucro. En los cuatro años que han transcurrido desde Catar la FIFA ha aumentado sus ingresos hasta los 11.236 millones de euros.

Lo refleja en sus propias cuentas: es un 73% más que en el ciclo anterior. ¿Conoce alguien alguna otra ONG con semejantes cifras? De esos 11.236 millones, 7.775 millones se generan en este año de Mundial. Y la porción más grande de la tarta son los derechos de televisión.

Según el corresponsal de derechos deportivos, las teles de todo el mundo van a pagar bastante más de los casi 3.000 millones de euros que abonaron por Catar. Vale la cuenta de la vieja: este año se televisarán 40 partidos más: 104 frente a 64 en 2022.

Esa, y no otra, es la razón por la que este martes, a las 3 de la mañana hora española, los más cafeteros van a poder sentarse a ver el Haití-Escocia que se disputa en el estadio de Foxborough (Boston). Cuarenta partidos más (sería innecesario repetirlo) son 80 horas más de televisión para que las plataformas puedan vender a sus suscriptores, implica abrir mercados en países que probablemente no iban a prestar mucha atención al Mundial si no estuviera su selección, pero sobre todo son 80 horas más para colocar anuncios y patrocinios en todo el mundo.

La entidad sin ánimo de lucro que vela por la salud del fútbol no debió considerarlo suficiente y siguiendo esa misma lógica, la FIFA decidió cambiar por la puerta de atrás el reglamento de un deporte con aproximadamente 170 años de historia. No es un secreto que en los despachos del organismo se especuló durante años con la posibilidad de establecer tiempos muertos, igual que existen en otros deportes como el baloncesto, para maximizar los anuncios en las retransmisiones de los partidos.

Los 15 minutos del descanso y la previa y el postpartido no bastaban porque había estudios que decían que el espectador se levantaba a ir al baño, a cenar o hacer otras tareas. Dicho claramente: no se quedaba a los anuncios. Mucho más eficaz es una pausa corta en mitad del juego.

¿Alguien se paró a consultar qué temperatura había este jueves en el estadio Ciudad de México cuando el partido se paró tres minutos en cada tiempo para una supuesta pausa de hidratación? No hace falta una gran investigación. Según los medios mexicanos, el partido se disputó entre los 22 y los 25 grados, bajo las nubes y algunas lluvias débiles. Este nuevo formato de 48 equipos, presentado como una medida de inclusión global, parece responder principalmente a intereses comerciales.

La ampliación garantiza a la FIFA un volumen de partidos significativamente mayor, lo que se traduce en ingresos multiplicados por derechos de transmisión, publicidad y patrocinios. Las pausas de hidratación, supuestamente pensadas para el bienestar de los futbolistas, funcionan en la práctica como breaks publicitarios estratégicos insertados en el flujo del juego, una modificación reglamentaria que prioriza el negocio sobre la esencia deportiva.

La contradictoria condición de "entidad sin ánimo de lucro" de la FIFA queda en entredicho cuando se analizan sus balances: ingresos que crecen a tasas exorbitantes, superiores al 70% en el último ciclo, y una estructura de costos que, lejos de ser humanitaria, se alimenta de la explotación comercial del espectáculo. La ausencia de sensibilidad hacia las verdaderas desigualdades entre federaciones se evidencia en la inclusión de naciones con pocos méritos deportivos pero gran peso geopolítico o económico, como Catar y Arabia Saudí, mientras argumentos de desarrollo futbolístico quedan en un segundo plano.

En definitiva, el Mundial se ha convertido en un producto mastodóntico de 104 partidos diseñado para maximizar el retorno financiero, donde los aficionados deben adaptarse a horarios inadmisibles, como el Haití-Escocia a las 3 de la mañana, para consumir un contenido que solo existe porque cada minuto adicional es un minuto de venta a cadenas y anunciantes. La salud del fútbol, supuesta razón de ser de la FIFA, parece subordinada al insaciable apetito por los ingresos





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