El índice de referencia para alquileres alcanza su máximo histórico del 2,48 % en mayo

El INE informa que el índice de referencia para actualizar los alquileres subió al 2,48 % en mayo, el nivel más alto desde su creación en 2024, mientras la inflación subyacente escala al 3 %.

El Instituto Nacional de Estadística ( INE ) ha publicado el índice de referencia para la actualización anual de los alquileres correspondiente a mayo de 2025, que se sitúa en el 2,48 %.

Este porcentaje representa la cifra más alta desde que se empezó a elaborar este indicador en noviembre de 2024, y supone un aumento de 0,08 puntos respecto al mes anterior, cuando el índice se ubicó en el 2,40 %. La evolución del índice refleja una tendencia alcista sostenida en los últimos meses, después de haber registrado valores por debajo del 2,4 % en el inicio de la serie.

En concreto, el índice ha pasado del 2,16 % en febrero, al 2,40 % en marzo, 2,47 % en abril y ahora 2,48 % en mayo, lo que evidencia una aceleración en el ritmo de crecimiento de los precios del alquiler. Este indicador, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, es decir, la inflación subyacente, ha experimentado asimismo un repunte, situándose en el 3 %, dos décimas por encima del mes precedente, lo que señala presiones inflacionarias más amplias en la economía.

La subida del índice de referencia para alquileres tiene un impacto directo en los contratos de arrendamiento, ya que determina el porcentaje máximo que los propietarios pueden aplicar a la renta anual, salvo pacto distinto entre las partes. En los contratos anteriores a mayo de 2023, la actualización se efectúa con el dato de la inflación a la fecha de cada revisión o con el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), que nunca podrá superar el límite del 2 %.

Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva normativa, el INE es el encargado de definir este índice de referencia para impedir incrementos desproporcionados. Es importante recordar que, tras la disparada inflación de 2022, el Gobierno limitó las subidas de alquiler al 2 % para 2024 y al 3 % para 2025. Los propietarios que deseen aplicar la subida deben comunicarlo por escrito al inquilino, respetando los plazos y condiciones establecidos en el contrato.

Recientemente, el Ejecutivo había aprobado un real decreto que prorrogaba extraordinariamente dos años los contratos de alquiler que vencieran hasta el 31 de diciembre de 2027 y mantenía el tope del 2 % en la actualización anual, pero esta medida fue rechazada por el Congreso, lo que ha generado incertidumbre en el mercado. En definitiva, la subida del índice hasta el 2,48 % en mayo sitúa la actualización de los alquileres en niveles récord, con efectos directos en la economía doméstica y en la evolución del mercado inmobiliario, en un contexto de persistencia inflacionaria.

Manifestaciones en defensa del derecho a la vivienda, con lemas como 'Más cigüeñas y menos buitres', reflejan la preocupación social ante la difícil accesibilidad a la vivienda, en alquiler o compra, que se agrava con subidas como la registrada este mes





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