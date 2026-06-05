El Nasdaq sufre su peor semana desde marzo de 2025 tras el desplome de los semiconductores

El Nasdaq registró una caída del 4.18% impulsada por las fuertes pérdidas en empresas de chips como Nvidia, Broadcom y AMD, lo que provocó su peor semana desde marzo de 2025. El S&P 500 cortó una racha de nueve semanas al alza mientras los mercados reaccionan a un informe de empleo sólido en EE.UU., que aumenta las expectativas de una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal. El Ibex 35, en contraste, logró mantenerse en positivo apoyado por Inditex.

El Nasdaq sufrió una caída de 4.18% en la jornada, lo que representa su mayor descenso desde abril del año pasado y su peor semana desde marzo de 2025, acumulando una pérdida del 4.68% en los últimos cinco días.

Este retroceso fue impulsado por un fuerte castigo a las empresas tecnológicas, especialmente del sector de semiconductores. Nvidia, Broadcom, AMD y Marvell experimentaron descensos significativos, con Nvidia desplomándose más del 11% tras la publicación de resultados que decepcionaron a los inversores, y hoy acumulando una caída adicional del 7.92%.

El S&P 500, por su parte, cortó una racha de nueve semanas consecutivas al alza al retroceder un 1.35% en el día y un 0.32% en la semana, cerrando en 5,086.6 puntos. El Dow Jones también se vio afectado, aunque en menor medida, perdiendo un 2.42% hasta los 37,400 puntos, aunque mantiene un ligero avance semanal.

En Europa, el Ibex 35 logró amortiguar las caídas globales y se situó por encima de sus récords históricos de cierre, gracias en parte al impulso de Inditex, que se revalorizó un 3.5% tras varias mejoras de recomendación por parte de firmas de análisis. La jornada estuvo marcada por la publicación del informe oficial de empleo de Estados Unidos, que superó ampliamente las expectativas al crear 172,000 nuevos puestos de trabajo en mayo, el doble de lo pronosticado, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4.3%.

Este dato sólido ha aumentado las expectativas de que la Reserva Federal mantenga una postura más restrictiva en materia de tipos de interés, lo que ha generado preocupación en los mercados, ya que un endurecimiento de la política monetaria podría enfriar el repunte bursátil reciente. Según Bret Kenwell, analista de eToro, cualquier señal de subidas de tipos por parte de la Fed podría echar un jarro de agua fría al mercado.

Stephen Coltman, de 21shares, advierte que un cambio de postura de moderada a estricta por parte del banco central sería negativo. Sin embargo, Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, defendió que el informe de empleo no necesariamente implica una subida de tipos este año, argumentando que los efectos del precio del petróleo sobre la inflación subyacente son temporales.

La próxima reunión de la Fed está programada para los días 16 y 17 de junio bajo el liderazgo de su nuevo presidente. En el mercado de deuda, el interés del bund alemán repuntó un punto básico hasta el 3.03%, reflejando una mayor tensión inflacionaria.

En materias primas, el barril de Brent cotizó con una ligera alza del 0.15% hasta 95.17 dólares, mientras que el bitcoin frenó su espiral bajista después de tocar mínimos del año en 61,000 dólares, situándose en 62,600 dólares





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