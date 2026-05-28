El Museo de Cera de Madrid presenta la figura hiperrealista de Bad Bunny antes de su gira en la capital

El icónico museo madrileño inaugura una escultura de cera de Bad Bunny con detalle de tatuajes y vestuario, coincidiendo con su serie de conciertos en la ciudad y su reciente colaboración con Zara.

El Museo de Cera de Madrid ha inaugurado una nueva figura de Bad Bunny , apenas dos días antes de que el artista arranque una serie de diez conciertos en la capital española.

La escultura, obra del equipo artístico del museo, muestra al cantante con su carácter inconfundible: una expresión seria, sus icónicas gafas de sol y el conjunto de tatuajes que lleva en el pecho, reproducidos con gran detalle por el tatuador profesional Adrián Sánchez, conocido como Black Sánchez. El cuerpo de cera está vestido con una combinación típica de su estilo actual: unas deportivas blancas, un pantalón beige y una camisa desabotonada que deja entrever la cintura, completados con accesorios que recuerdan a su última etapa escénica, como sillas de playa, palmeras y una bandera puertorriqueña que enmarcan la pieza.

Cada elemento ha sido pensado para trasladar a los visitantes la energía de sus presentaciones en directo, recreando la pose característica del artista, con los dedos extendidos como si estuviera a punto de iniciar una coreografía, y capturando el movimiento que lo ha convertido en un referente de la música urbana. El proyecto no solo buscó el realismo visual, sino también la fidelidad a la personalidad del cantante, que este año ha reforzado su vínculo con la marca de moda Zara, lanzando una colección conjunta que ha sido muy comentada en la prensa y en redes sociales.

La aparición de Bad Bunny en el Museo de Cera coincide con la fase más intensa de su agenda en Madrid: actuaciones en el recinto Metropolitano los días 30 y 31 de mayo y ocho conciertos adicionales programados para junio. Estos espectáculos, esperados por miles de seguidores, consolidan al puertorriqueño como el artista más escuchado en 2025 en la plataforma Spotify, y confirman su estatus como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea, especialmente entre los jóvenes y los aficionados al género urbano.

La incorporación de Bad Bunny al repertorio de figuras de cera se suma a un conjunto que ya alberga réplicas de personajes históricos y celebridades internacionales, como el papa León XIV, Barack Obama, Sofía Vergara, Marc Márquez, la princesa Leonor, los Reyes Católicos, Cristiano Ronaldo, Carlos V y Dwayne Johnson. Cada una de estas representaciones ha generado debates sobre la precisión de su parecido, pero la nueva escultura de Bad Bunny ha sido aclamada por su alto nivel de detalle y la dedicación del equipo artístico, que ha estudiado minuciosamente su vestuario, sus tatuajes y su postura escénica.

La pieza no solo celebra el éxito musical del artista, sino que también se convierte en un punto de referencia para los visitantes que desean conocer más sobre la cultura urbana que hoy domina gran parte del panorama musical global





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