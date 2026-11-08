El mundo se ha vuelto extraño: El deterioro del orden internacional según Farid Kahhat

Analista Farid Kahhat explora el colapso de las normas globales y el ascenso del poder militar en su nuevo libro, advirtiendo sobre un futuro incierto post-Guerra Fría.

Farid Kahhat, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Católica del Perú, presenta en su nueva obra "El mundo se ha vuelto un lugar extraño" un análisis profundo sobre la erosión de las reglas globales establecidas tras la Segunda Guerra Mundial. Su investigación recopila ensayos recientes que examinan desde la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos hasta el cambio climático y el impacto de las redes sociales en la geopolítica contemporánea. El autor sostiene que las transformaciones ocurridas desde el fin de la Guerra Fría carecen de precedentes históricos, marcando un punto de inflexión crítico para el sistema internacional.

El fin de la era de estabilidad global

El analista peruano describe un deterioro evidente en el orden mundial, aunque aclara que no estamos presenciando una situación idéntica a la del período de entreguerras del siglo XX. Sin embargo, ya se observan señales claras de inestabilidad y un retroceso en los estándares de paz y cooperación que definieron las últimas décadas. Este cambio conceptual es lo que Kahhat denomina un choque ontológico, un momento en el que las estructuras mentales y políticas previas dejan de ser válidas para explicar la realidad actual.

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Una de las pruebas más contundentes de este colapso normativo es la acción de Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto. Fue el primer país en cuatro décadas en violar explícitamente el principio fundamental de que es inadmisible la adquisición de territorios por medio de la guerra. Este acto desafía directamente la norma internacional que Estados Unidos había aceptado y protegido durante largo tiempo como pilar de su estrategia exterior.

La postura de Trump y las potencias mundiales

Donald Trump ha comenzado a insinuar que Estados Unidos podría considerar la adquisición de territorios por la fuerza en casos específicos, como Groenlandia, un aliado de la OTAN, o el canal de Panamá. Esta postura refleja la creencia del presidente estadounidense de que el orden de la posguerra perjudicó a Estados Unidos, convirtiéndolo en un país con déficits comerciales crónicos y limitando su capacidad para desplegar todo su poderío económico y militar.

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Kahhat señala que tanto Donald Trump como Vladimir Putin buscan intencionalmente avanzar hacia un escenario donde el derecho internacional cede terreno ante el poderío militar de las grandes potencias. En contraste, Xi Jinping mantiene una visión más matizada, ya que China se ha enriquecido con las reglas actuales del sistema global y no actúa como un país revisionista que desee cambiar dramáticamente el tablero de juego internacional.

El declive de los indicadores de progreso humano

La primera década del siglo XXI fue descrita por autores en revistas como Foreign Policy como la mejor década en la historia de la humanidad. Durante ese lapso disminuyeron las guerras civiles e interestatales, bajaron las bajas en conflicto y la pobreza se redujo, aunque parte significativa de este éxito se atribuye al modelo chino. La expectativa de vida también creció a pesar de los ataques del 11 de Septiembre y la posterior guerra contra el terrorismo.

A partir del año 2011, esta tendencia positiva comenzó a deteriorarse. Las guerras, inicialmente civiles, empezaron a atraer a actores internacionales tanto estatales como no estatales, como ocurrió en el caso de Siria. Actualmente, la ayuda para el desarrollo disminuye, lo que incrementa las muertes que podrían haberse evitado, mientras las grandes potencias se enfrascan en conflictos interminables que previamente creían capaces de resolver en cuestión de semanas.

Impacto tecnológico y la narrativa del orden basado en normas

Los desarrollos tecnológicos recientes han favorecido la defensa sobre el ataque, modificando la dinámica de los conflictos armados. Esta realidad explica, en parte, por qué Irán no pudo ser derrotada por Estados Unidos y por qué Ucrania ha resistido la ofensiva rusa, un resultado también facilitado por la intervención de la OTAN. Estos escenarios militares desafían las expectativas de victoria rápida que dominaban la estrategia de seguridad global.

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Mark Carney, primer ministro canadiense, confesó en enero que la narrativa sobre un orden basado en normas era parcialmente falsa. Reconoció que los países más fuertes tienden a eximirse a sí mismos de estas reglas cuando les resulta conveniente. Esta admitencia refleja la nueva realidad donde la ley internacional es frecuentemente subordinada a los intereses estratégicos de las potencias hegemónicas, dejando a naciones más pequeñas en una posición de mayor vulnerabilidad.