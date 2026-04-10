El Mundial de Fútbol en la Mira: Inversores de Renovables Apuntan a España por Deudas

La participación de la selección española en el próximo Mundial de fútbol se ve amenazada por una batalla legal relacionada con la retirada de las primas a las energías renovables. Inversores, con laudos favorables, buscan embargar activos españoles en Estados Unidos, poniendo en riesgo los recursos del equipo.

La tensión legal derivada de los impagos de primas a las energías renovables se entrelaza con la participación de la selección española de fútbol en el próximo Mundial. Un grupo de inversores, respaldados por laudos arbitrales favorables, ha dirigido su atención al torneo que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá, con el fin de ejercer presión sobre España para obtener el pago de sus indemnizaciones.

Esta estrategia legal ya ha derivado en la emisión de requerimientos judiciales a diversos proveedores como Adidas y la cadena hotelera Hilton, solicitando información detallada sobre los pagos relacionados con la participación de España en el campeonato. Los inversores están investigando exhaustivamente los servicios que necesitará la selección, abarcando desde el uso de instalaciones y el suministro de equipamiento hasta servicios de hostelería y logística, con el objetivo de identificar flujos financieros que puedan ser objeto de embargo. La ofensiva de los acreedores ha implicado un análisis minucioso de las relaciones comerciales establecidas por la Real Federación Española de Fútbol, el Consejo Superior de Deportes y otras entidades públicas en relación con el Mundial. Los requerimientos se han enviado, entre otras empresas, a Adidas como proveedor de material deportivo, a Rock-it Cargo como proveedor logístico y a Hilton, propietaria del hotel Embassy Suites en Chattanooga (Tennessee), donde se hospedará la selección dirigida por Luis de la Fuente. Adicionalmente, las instalaciones de la Baylor School, también en Chattanooga, que servirán como centro de entrenamiento para la selección durante la fase inicial del torneo, han recibido una notificación similar. Cada requerimiento judicial contiene una lista detallada de los Ministerios y otras instituciones vinculadas al Estado español. En la práctica, esto significa que los pagos y las transacciones comerciales vinculadas a la participación de España en el Mundial están bajo escrutinio legal y podrían ser intervenidos para satisfacer las deudas pendientes.\La estrategia legal de los inversores, asesorados por el bufete King and Spalding, se ha intensificado en territorio estadounidense, donde ya han logrado siete sentencias que validan laudos por un valor total de 690 millones de euros. Aprovechando que Estados Unidos es uno de los países anfitriones del Mundial, los inversores han enfocado su atención en la participación de España para ejecutar embargos sobre activos relacionados con el Estado español en territorio estadounidense. Esta operación de rastreo de activos a gran escala se centra en el caso de Rreef, un inversor que vendió los derechos de cobro de su arbitraje al fondo Blasket y que obtuvo un laudo con una condena inicial cercana a los 40 millones de euros, que ascienden a 74 millones incluyendo intereses y costes adicionales. Si bien los requerimientos se basan en este caso particular, los inversores actúan de manera conjunta en estos procedimientos. Entre las resoluciones confirmadas por los tribunales estadounidenses, destaca la de NextEra, que obtuvo una indemnización de 290,6 millones de euros. Los demás laudos corresponden a los casos de Infrastructure Services/Antin (125,1 millones), Watkins (79,5 millones), 9Ren (44 millones), Cube (40,2 millones) e InfraRed (35 millones).\Este escenario plantea un desafío significativo para la Real Federación Española de Fútbol y el Gobierno español, ya que cualquier ingreso o activo en territorio estadounidense podría ser embargado para saldar las deudas derivadas de la anulación de las primas a las renovables. La situación podría afectar la planificación logística, financiera y operativa de la selección española durante su participación en el Mundial. Además de las implicaciones directas para la selección, esta situación podría dañar la imagen internacional de España y generar incertidumbre entre los patrocinadores y colaboradores del equipo. La posibilidad de embargos sobre activos en Estados Unidos complica la gestión de los recursos económicos destinados a la participación en el torneo y podría obligar a la Federación a buscar soluciones financieras alternativas para evitar mayores consecuencias. La batalla legal entre los inversores y el Estado español se intensifica en un escenario deportivo de gran visibilidad, donde el rendimiento y la participación de la selección en el Mundial se ven directamente impactados por las decisiones judiciales





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