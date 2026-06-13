El Mundial 2026 será el más caro de la historia: entradas de hasta 8.000 euros y alojamiento a 500 euros la noche

El Mundial de fútbol de 2026 en Canadá, Estados Unidos y México será el más caro de la historia, con costos de organización de 14.000 millones de dólares y beneficios esperados de 80.000 millones. Las entradas pueden alcanzar los 8.000 euros, el alojamiento medio es de 500 euros por noche y el transporte aéreo entre sedes ronda los 500 euros. La comida y bebida en los estadios también son muy caras, elevando el gasto diario a más de 1.000 euros.

Asistir al Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México, implicará un desembolso económico sin precedentes, convirtiéndolo en el más caro de la historia.

La organización del evento tiene un costo estimado de 14.000 millones de dólares, aunque se esperan beneficios cercanos a los 80.000 millones. Las entradas adquiridas con antelación rondan los 400 dólares (unos 350 euros), pero en el mercado de reventa pueden alcanzar los 6.000 euros. Las localidades VIP se sitúan en torno a los 3.000 euros, mientras que las de la final podrían llegar hasta los 8.000 euros.

Este incremento de precios se debe a la alta demanda y a la magnitud del evento, que abarca tres países y múltiples sedes. El alojamiento es otro de los gastos destacados. La media por una noche de hotel se estima en 500 euros, y dada la distancia entre las sedes, el transporte aéreo se convierte en la opción más viable, con un costo promedio de 500 euros por trayecto.

Además, la alimentación dentro de los estadios también resulta costosa: una bolsa de patatas fritas cuesta 15 euros, una botella de agua 10 euros y una cerveza el doble. Esto eleva el gasto diario de un aficionado a más de 1.000 euros, sin contar el precio de las entradas. La combinación de estos factores hace que asistir a este Mundial sea un lujo al alcance de pocos.

A pesar de los elevados costos, se espera que el evento genere un impacto económico significativo para los países anfitriones, impulsando el turismo y la inversión en infraestructuras. Sin embargo, para los aficionados comunes, el sueño de ver a sus selecciones favoritas en vivo se ve empañado por las cifras astronómicas. La organización defiende que los precios reflejan la calidad del espectáculo y la experiencia única que ofrece un Mundial de esta envergadura.

Mientras tanto, los seguidores deberán planificar sus finanzas con anticipación si desean vivir esta experiencia deportiva histórica





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