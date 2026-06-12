El Mundial 2026 ha comenzado con un partido inaugural que estrenó a las otras dos selecciones anfitrionas, Canadá y EE.UU. en un duelo con escasa tradición mundialista. La selección canadiense y la selección estadounidense tienen una gran oportunidad de clasificarse para la fase eliminatoria, pero también hay otras selecciones que pueden sorprender en este mundial. En este artículo, se analiza la situación de cada selección y se presentan algunos de los jugadores que pueden ser clave para su clasificación. El artículo también se enfoca en la importancia de la experiencia y la puntería en el fútbol, y cómo pueden ser determinantes para la clasificación de una selección en un mundial. Finalmente, se hace un breve resumen de la situación actual de cada selección y se presentan algunas de las sorpresas que pueden ocurrir en este mundial.

En el Mundial 2026 , México debutó con un partido inaugural que estrenó a las otras dos selecciones anfitrionas, Canadá y EE. UU. en un duelo con escasa tradición mundialista.

El partido entre Canadá y EE. UU. promete intensidad y emoción, ya que se trata de un enfrentamiento entre dos selecciones con una gran tradición en el fútbol, pero que no han jugado juntas en un mundial antes. La Football Association, que se formó en Inglaterra, es la responsable de promover el fútbol sin manos, un deporte que se practica en algunos lugares del mundo, pero que no es tan popular como el fútbol tradicional.

En el Mundial 2026, Canadá y EE. UU. están en el grupo D, junto con Australia, Suiza y Qatar, y tienen una gran oportunidad de clasificarse para la fase eliminatoria. Según Opta, las probabilidades de clasificarse en el grupo D van del 77,1% de Estados Unidos al 53,5% de Australia. Suiza y Canadá son las selecciones mejor posicionadas, con una probabilidad de clasificarse del 80,5% y el 91,5%, respectivamente.

Pero en un mundial como este, en el que se clasifican ocho terceros, caer en un grupo tan igualado puede incluso penalizar, porque los empates son más probables y las diferencias de goles, claves para el desempate, suelen ser pequeñas. Con cuatro puntos y diferencia de goles positiva podría bastar, pero la igualdad abona la incertidumbre... y las sorpresas. Ni Canadá ni Bosnia han conseguido pisar las eliminatorias de un mundial de fútbol, entre otras cosas porque apenas han participado.

En su primera participación como invitada en la Copa América, consiguió alcanzar las semifinales. Buena parte de sus opciones pasan por el olfato que muestre el delantero del Juventus, quien fue incapaz de marcar en el último mundial, pero fue decisivo en la Copa América 2024, con un gol contra Perú que a la postre permitió que Canadá pasara a la fase de eliminatorias.

En su primera temporada en la Juve, ha marcado ocho goles y ha repartido cinco asistencias entre la Serie A y la Champions League, cifras discretas si se considera que en las anteriores tres temporadas había marcado al menos 25 goles entre todas las competiciones en las filas del Lille. Pero su puntería se antoja esencial si Canadá, un equipo físico, intenso y agresivo, que suele tener dificultades para concretar sus ocasiones, quiere avanzar en la competición.

Un especialista en bajar las pulsaciones de los partidos y en defender con fiereza su área, quien consiguió eliminar a Gales en las semifinales de la repesca para clasificarse al Mundial 2026, con un 1-1 a domicilio que hizo bueno en los penaltis. Y: otro 1-1 tras ir perdiendo buena parte del partido -Džeko empató en Cardiff a falta de cinco minutos y Haris Tabaković igualó a Italia cuando restaban diez minutos- para acabar ganando en la tanda y.

Un prodigio de longevidad que apura su carrera en las filas del Schalke 04, en la segunda división de Alemania, pero que continúa plenamente vigente, como demuestra que fuera el uno de los ocho jugadores que disputarán el Mundial 2026 con 40 años cumplidos, porque lo que antes era una relativa anomalía, ahora empieza ser más frecuente a medida que las mejoras en preparación física, nutrición y cuidados médicos alargan cada vez más las carreras de los futbolistas





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