El Mundial 2026 comienza con éxito en RTVE: 3.1 millones de espectadores ven el Inglaterra-Croacia

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Inglaterra y Croacia congregó a 3.1 millones de espectadores en RTVE, cerrando con éxito la primera jornada del torneo. El encuentro condicionó las audiencias del resto de ofertas en su franja, aunque programas como 'El Hormiguero' lograron mantenerse. En el terreno de la televisión, Antena 3 se enfrenta al reto de sustituir la prueba de 'El Rosco' en 'Pasapalabra', mientras que Roberto Leal habla por primera vez sobre la nueva prueba que reemplazará a 'El Rosco'.

El partido de inauguración del Mundial 2026 entre Inglaterra y Croacia, emitido por RTVE en La 1, congregó a 3.1 millones de espectadores, cerrando con éxito la primera jornada del torneo.

El encuentro, que se disputó entre las 22:00 y las 00:00 horas, condicionó las audiencias del resto de ofertas en su franja, aunque 'El Hormiguero' logró mantenerse gracias a la participación de Alberto Núñez Feijóo. En el terreno de la televisión, la cadena Antena 3 se enfrenta al gran reto de sustituir la prueba de 'El Rosco' en 'Pasapalabra', que en el pasado paralizó la televisión.

Roberto Leal, presentador del programa, ha hablado por primera vez sobre la nueva prueba que reemplazará a 'El Rosco': 'Es increíble'. La cadena pública, gracias al duelo directo, vuelve a liderar la emisión más vista del día en televisión y se hace con el liderato de la jornada, aventajando a la segunda cadena del ránking en dos puntos y a la tercera en siete. En la lucha por el mes, ya aventaja en un punto a su principal competidora





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