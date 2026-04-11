El MoMA Explora la Revolución Artística de Marcel Duchamp: Una Retrospectiva Completa

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta la mayor retrospectiva de Marcel Duchamp en Estados Unidos desde 1973, un recorrido cronológico por la obra del artista que desafió las convenciones y redefinió el arte moderno.

Un siglo antes de que un plátano pegado a la pared con cinta adhesiva revolucionara el concepto de arte, la Fuente de Marcel Duchamp , un urinario de porcelana prefabricado invertido, montado sobre un pedestal y firmado con un seudónimo en 1917, marcó un hito como obra fundamental de la vanguardia y, por extensión, como un ejemplo de la renovación, o reinvención, del arte.

Duchamp trascendió a la historia por esa creación y por su intervención a la Mona Lisa, pero a lo largo de más de seis décadas de trayectoria, experimentó con diversos estilos y abrazó los movimientos artísticos del impresionismo al dadaísmo e instalaciones vanguardistas. Su obra es una perfecta cronología del arte del siglo XX, pero también lo es la vibrante biografía de su autor. Por esta razón, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) ha optado por el orden cronológico para la mayor retrospectiva de Duchamp (1887-1968) en Estados Unidos desde 1973, que estará abierta al público hasta el 22 de agosto. Desde sus pinturas juveniles, tan familiares como las de cualquier impresionista, y unos dibujos precisos y esquemáticos donde parece asomarse Toulouse-Lautrec, hasta las instalaciones de objetos de su madurez, las 300 obras de Duchamp se exhiben en nueve salas del museo que podrían “ser también nueve exposiciones independientes”, explica una de las comisarias de la muestra, Ann Temkin, jefa de pintura y escultura en el MoMA. La exposición es un viaje guiado por la provocación, el humor y la irreverencia, junto con la emoción que transmiten los cuadros de la primera sala: La partida de ajedrez, de 1910 —el juego que lo acompañó toda su vida—, paisajes y desnudos impresionistas con toques fauvistas. Las dos obras que inauguran la exposición fueron pintadas a los 15 años: nacido en el seno de una familia de artistas, en Normandía, con dos hermanos también pintores, imitaba lo que se consideraba gran arte, pero sentía el impulso de la vanguardia. “En esta primera sala, vemos a Duchamp formándose en pintura contemporánea a un ritmo vertiginoso, desde Monet hasta Matisse, pasando por Cézanne y Picasso”, explica Temkin. “Con estas primeras pinturas, Duchamp afirma: Soy parte de la vanguardia. Quiero provocar, como hicieron estos artistas”.\Posteriormente, en la segunda sala, se produce la ruptura con la tradición: lienzos de gran formato de un cubismo profundo, como el célebre Retrato (Dulcinea), una composición serialista que muestra cinco secuencias simultáneas de una mujer con la que se cruzó en la calle mientras estudiaba en París, en 1911; una imagen en movimiento, o fragmentada, de la realidad, como si fuera una fotografía en movimiento. El mejor ejemplo de esta etapa, y la primera de sus obras que generó controversia, es Desnudo bajando una escalera (n.º 2), que parece un conjunto de mecanismos y que fue rechazado por el cubista Salón de los independientes de París, para, un año después, en 1913, ser aceptado en el Armory Show, una relevante exposición que presentaba el arte vanguardista europeo al público estadounidense, y que aún se celebra anualmente. Aunque no tenía presencia en los museos, este cuadro se convirtió en el símbolo del arte más transgresor y para Duchamp fue su primer encuentro con el reconocimiento a gran escala. En las salas siguientes, reproducciones y variaciones de su famoso urinario se mezclan con las diversas versiones de la Mona Lisa con mostacho, tituladas L.H.O.O.Q., un juego de palabras que, al pronunciarse en francés, suena “ella tiene el trasero caliente”. Sobre la reproducción de La Gioconda con bigote y perilla, el irreverente cineasta John Waters señala en la audioguía de la exposición que constituye el acto de rebelión más destacado del arte contemporáneo. El humor como rebelión impregna la obra de un Duchamp ya maduro, y también el transformismo, como en las fotografías de Man Ray en las que el artista aparece ataviado con pieles y joyas en 1924, encarnando a su álter ego femenino, Rrose Sélavy (que se lee en francés como Eros, c’est la vie). Como para Pessoa, el maestro de los heterónimos, Duchamp demostró que la identidad podía ser también un objeto artístico. Sin embargo, es la sexta sala la que alberga el núcleo de la muestra, según la comisaria Temkin: el proyecto Caja en una maleta (1935-1941), una serie de “galerías portátiles” con reproducciones en miniatura de toda su obra, cuando el artista, agobiado por la amenaza del fascismo y el ruido de la guerra, preparó su traslado al Nuevo Mundo con su estudio a cuestas. Tenía 50 años y sus obras aún no habían entrado en los museos. Ese equipaje empaquetado, a medio camino entre la maleta con objetos rescatados de un naufragio y la casa de muñecas, “fue su manera de hacer su propia retrospectiva cuando ninguno de sus trabajos estaba todavía en un museo real”, explicaban el martes los tres comisarios de la exposición.\La retrospectiva del MoMA abarca la extensa trayectoria de Duchamp, desde sus inicios influenciados por el impresionismo y el fauvismo hasta sus audaces incursiones en el dadaísmo y el surrealismo. La muestra no solo presenta sus famosas obras, como la Fuente y la Mona Lisa con bigote, sino que también explora su experimentación con diversos medios y su obsesión por el juego del ajedrez, que fue una constante en su vida. La exposición pone de manifiesto la capacidad de Duchamp para cuestionar las convenciones artísticas y su predilección por la provocación, el humor y la ironía. Su obra desafió las nociones tradicionales de arte, abriendo camino a nuevas formas de expresión y dejando una huella imborrable en la historia del arte contemporáneo. La disposición cronológica de la exposición permite apreciar la evolución del artista, desde sus primeras pinturas hasta sus proyectos más conceptuales y radicales. Se destaca el ingenio de Duchamp al crear obras que desafían las definiciones establecidas y que invitan al espectador a reflexionar sobre la naturaleza del arte, la identidad y la realidad. La muestra es una oportunidad única para sumergirse en el universo creativo de Marcel Duchamp y para comprender su legado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX





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