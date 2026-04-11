El MoMA Explora la Compleja Trayectoria Artística de Marcel Duchamp en una Retrospectiva Histórica

El Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) presenta la mayor retrospectiva de Marcel Duchamp en Estados Unidos desde 1973, un recorrido cronológico por la obra del artista, desde sus inicios impresionistas hasta sus provocadoras instalaciones, incluyendo su icónica Fuente y la Mona Lisa con bigote.

Un siglo antes de que un plátano adherido a la pared con cinta adhesiva revolucionara la definición de arte, la Fuente de Marcel Duchamp , un urinario de porcelana prefabricado invertido, colocado sobre un pedestal y firmado con un seudónimo en 1917, marcó un hito en la historia como una obra fundamental de la vanguardia y, por extensión, como un ejemplo de la renovación o reinvención del arte.

Duchamp pasó a la posteridad por esa creación, y también por añadir bigote y perilla a la imagen de la Mona Lisa. A lo largo de más de seis décadas de carrera, exploró todos los estilos y se adentró en ellos, desde el impresionismo al dadaísmo e incluso las instalaciones casi calderianas. Su obra es una cronografía perfecta del arte del siglo XX, y la biografía de su autor, igualmente vibrante, es parte de ella. Por este motivo, el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) ha optado por un orden cronológico para la mayor retrospectiva de Duchamp (1887-1968) en Estados Unidos desde 1973, una exposición que estará disponible hasta el 22 de agosto. Desde sus pinturas juveniles, que resultan tan familiares como las de cualquier impresionista, y unos dibujos limpios y esquemáticos que evocan a Toulouse-Lautrec, hasta las instalaciones de objetos de su madurez, las 300 obras de Duchamp se exhiben en nueve salas del museo, que podrían ser consideradas como nueve exposiciones independientes en sí mismas, según explica Ann Temkin, una de las comisarias de la muestra y jefa de pintura y escultura en el MoMA.\La exposición es un viaje guiado a través de la provocación, el humor y la irreverencia, pero también de la emoción, como la que suscitan los cuadros que se exhiben en la primera sala: La partida de ajedrez, de 1910, un juego que lo acompañó durante toda su vida, paisajes y desnudos impresionistas con matices fauvistas. Las dos primeras obras de la exposición fueron pintadas a los 15 años. Duchamp nació en una familia de artistas en Normandía, con dos hermanos también pintores, y copiaba lo que se consideraba la gran pintura, pero sentía el ímpetu de la vanguardia. “En esta primera sala, vemos a Duchamp formándose en la pintura contemporánea a un ritmo vertiginoso, desde Monet hasta Matisse, pasando por Cézanne y Picasso”, explica Temkin. “Con estas primeras pinturas, Duchamp afirma: Soy parte de la vanguardia. Quiero provocar, como lo hicieron estos artistas”. Inmediatamente, en la segunda sala, se produce la ruptura con la tradición: lienzos de gran formato que reflejan un cubismo profundo, como el célebre Retrato (Dulcinea), una composición serial que muestra cinco secuencias simultáneas de una mujer que conoció en la calle durante sus estudios en París en 1911; una imagen en movimiento o fragmentada de la realidad, como si fuera una fotografía en animación. El mejor ejemplo de esta etapa, y la primera de sus obras que causó controversia, es Desnudo bajando una escalera (n.º 2), que parece un conjunto de mecanismos y que fue rechazado por el Salón de los Independientes cubista de París, pero un año más tarde, en 1913, fue aceptado en el Armory Show, una importante exposición que presentaba el arte vanguardista europeo al público estadounidense, y que todavía se celebra anualmente. A pesar de no estar aún en los museos, este cuadro se convirtió en el símbolo del arte más transgresor y para Duchamp fue su primer contacto con la notoriedad a gran escala.\En las salas siguientes, copias y variaciones de su famoso urinario se mezclan con las diferentes versiones de la Mona Lisa con bigote, tituladas L.H.O.O.Q., un juego de palabras que, pronunciado en francés, suena como “ella tiene el trasero caliente”. Sobre la reproducción de La Gioconda con bigote y perilla, el irreverente cineasta John Waters señala en la audioguía de la exposición que es el acto de rebelión más significativo del arte contemporáneo. El humor como rebelión impregna la obra de un Duchamp ya maduro, y también el transformismo, como se observa en las fotografías de Man Ray de 1924, donde el artista aparece vestido con pieles y joyas, encarnando a su alter ego femenino, Rrose Sélavy (que, en francés, suena a Eros, c’est la vie). Al igual que Pessoa, maestro de los heterónimos, Duchamp demostró que la identidad también podía ser un objeto artístico. Pero, según la comisaria Temkin, la sexta sala alberga el corazón de la exposición: el proyecto Caja en una maleta (1935-1941), una serie de “galerías portátiles” que contienen reproducciones en miniatura de toda su obra. El artista, preocupado por la amenaza del fascismo y el estallido de la guerra, preparó su traslado al Nuevo Mundo con su taller a cuestas. Tenía 50 años y sus obras aún no estaban en los museos. Este conjunto empaquetado, entre la maleta de objetos rescatados de un naufragio y la casa de muñecas, “fue su forma de hacer su propia retrospectiva cuando ninguna de sus obras estaba todavía en un museo real”, explicaron el martes los tres comisarios de la exposición





elpais_cultura / 🏆 10. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Marcel Duchamp Moma Retrospectiva Arte Vanguardista Fuente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esta semana en tu quiosco: la ópera de acción de Nao Albet y Marcel Borràs, en El CulturalHablamos con la dupla más atrevida de la escena teatral sobre su primera ópera, 'Los estunmen', llena de acrobacias y efectos especiales. A la venta el 10 de abril.

Read more »

El Trofeo: Un cazador en la encrucijada entre modernidad y ÁfricaAnálisis de la novela El trofeo de Gaea Schoeters, que explora la compleja figura de Hunter White, un hombre moderno y adinerado que encuentra en la caza mayor legalizada en África una forma de escapar y reafirmar su identidad. La novela cuestiona el romanticismo de la caza, sus motivaciones ocultas y su impacto en la conservación animal y las comunidades locales.

Read more »

Emilio del Río explora la fascinante 'Pequeña historia de la antigua Roma'El escritor y filólogo Emilio del Río presenta su nuevo libro, 'Pequeña historia de la antigua Roma', una obra divulgativa que explora la rica historia del Imperio Romano, desde sus orígenes hasta su legado duradero en la sociedad actual. El autor destaca la importancia de conocer la historia romana para comprender nuestra propia identidad y el mundo en el que vivimos.

Read more »

Marcel Duchamp, el creador que hizo arte sin las manosEl MoMA de Nueva York ofrece la mayor retrospectiva del francés en Estados Unidos desde 1973, con 300 obras que van del impresionismo a la creación posindustrial

Read more »

Valérie Belin explora la fugacidad de la belleza en el Museo PicassoEl Museo Picasso de Barcelona presenta una exposición de 32 obras de Valérie Belin, que cuestiona la construcción social de la belleza y la identidad a través de la fotografía. La muestra explora temas como la vanidad, los estereotipos, el poder de la imagen y la frontera entre realidad y ficción.

Read more »

Kara Swisher Explora la Búsqueda Moderna de la Longevidad: ¿Qué Funciona Realmente?CNN estrena una serie que examina la obsesión de los multimillonarios tecnológicos con la longevidad, desmitificando el tema y ofreciendo consejos prácticos para una vida más larga y saludable, centrada en el bienestar y el propósito.

Read more »