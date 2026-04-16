El Modelo Concesional, Clave para Reactivar la Inversión en Infraestructuras en España

Expertos del sector concesional y empresarial reclaman la derogación de la Ley de Desindexación para revitalizar la inversión en infraestructuras en España, advirtiendo sobre el creciente déficit de mantenimiento de carreteras y la pérdida de competitividad frente a otros países europeos. El modelo de colaboración público-privada se presenta como una solución esencial para acometer proyectos de gran envergadura y asegurar el futuro de la red vial.

El modelo concesional emerge de nuevo como un pilar fundamental en el debate sobre las infraestructuras españolas. Durante la tercera edición del evento Wake Up, Spain!, se ha intensificado la petición de actualizar los contratos existentes, alineándolos con la inflación para así estimular tanto las inversiones como las obras públicas.

El sector concesional argumenta que el problema inherente no reside en la fórmula de concesión en sí misma, sino en el marco regulatorio en el que se implementa. En España, la actividad relacionada con las concesiones ha permanecido prácticamente estancada durante varios años, una situación atribuida en gran medida a una regulación que ha mermado la competitividad del país y ha disminuido el atractivo para la financiación de nuevas infraestructuras.

Julián Núñez, presidente de Seopan (Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras), ha calificado la situación actual de las concesionarias con una afirmación contundente: La actividad concesional en España es inexistente desde 2015. Esta paralización, según Núñez, se debe principalmente a los efectos de la Ley de Desindexación y su posterior desarrollo normativo. Por ello, el sector reclama enérgicamente la derogación de esta ley como paso indispensable para reactivar el mercado de las concesiones.

En esta misma línea, Concha Santos, presidenta de ANCI, ha subrayado que el marco normativo actual no favorece la competitividad de las empresas españolas a la hora de obtener financiación para proyectos de obra pública. Las limitaciones impuestas por la Ley de Desindexación, junto con la intrincada burocracia, han llevado a que las empresas españolas, a pesar de ser líderes en concesiones a nivel internacional, pierdan competitividad dentro de sus propias fronteras. Santos enfatiza que un inversor busca la seguridad y la estabilidad, elementos que, según su criterio, el actual entorno regulatorio no garantiza. Ha añadido que los gobiernos no deberían desaprovechar la oportunidad de contar con una herramienta tan poderosa como es el sistema concesional para el desarrollo de infraestructuras.

Por su parte, Alberto Alonso, director financiero y de Estrategia de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid, ha destacado las ventajas intrínsecas del régimen concesional, como la posibilidad de diferir pagos y delegar en el concesionario ciertos riesgos operativos, de mantenimiento o de obsolescencia tecnológica. En este sentido, Alonso ha recalcado que derogar la Ley de Desindexación sería una medida sumamente beneficiosa para un país con una deuda pública que supera el 100% del PIB, ya que posibilitaría la ejecución de inversiones postergadas durante mucho tiempo.

Desde la perspectiva empresarial, José Aljaro, consejero delegado de Abertis, ha advertido sobre el alarmante crecimiento exponencial del déficit de inversión en carreteras en España. Según datos de la Asociación Española de la Carretera, este desfase ha aumentado de 9.450 millones de euros en 2022 a los 13.490 millones actuales. En este contexto, el modelo concesional se perfila como una solución eficaz para movilizar capital privado y ejecutar grandes proyectos sin depender exclusivamente de las finanzas públicas. Aljaro ha puesto como ejemplo la antigua autopista AP-7, cuya concesión, gestionada por Abertis, finalizó en el tramo entre Alicante y La Junquera. El CEO de Abertis ha señalado que, tras una decisión política de hacerla gratuita, esos kilómetros pasaron a ser de gestión pública. Consecuentemente, el nuevo contrato para su mantenimiento se adjudicó a constructores con un presupuesto un 30% inferior al que Abertis tenía asignado. Aljaro ha criticado la decisión política de eliminar el sistema de peajes en la red vial española, recordando que la mayoría de los países europeos conservan el sistema de pago por uso en sus carreteras.

Veolia, a través de Daniel Tugues, director país de Veolia España, ha aportado la visión de que países como Francia, Italia y Portugal mantienen este modelo de pago por uso, donde el gestor de la concesión se encarga del mantenimiento de la vía y se le exigen unos estándares de calidad específicos, un modelo que, a su juicio, debería adoptarse en España. Tugues ha añadido que el Estado, por sí solo, se enfrenta a una imposibilidad para asumir el mantenimiento integral de todas las carreteras. Finalmente, Tugues ha resaltado que el sector de las infraestructuras se enfrenta a un reto inversor de 100.000 millones de euros. Ha subrayado que, si bien las subvenciones directas pueden ser un desafío, su canalización a través del modelo concesional, mediante la colaboración público-privada, resulta una alternativa mucho más manejable y atractiva





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