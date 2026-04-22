El MNAC recurre la sentencia de Sijena y apela a la Constitución para proteger las pinturas murales

El Museo Nacional de Arte de Cataluña presenta un recurso de reposición para intentar evitar la devolución de las pinturas murales de Sijena, argumentando la protección del patrimonio histórico y la inviabilidad técnica del traslado sin riesgo de daños irreparables. El MNAC critica la falta de valoración de informes periciales clave y acusa a la jueza de tergiversar testimonios de expertos.

El Museo Nacional de Arte de Cataluña ( MNAC ) ha presentado un recurso de reposición ante el juzgado de instrucción número dos de Huesca, en cumplimiento con el plazo de cinco días establecido por la sentencia que le obliga a devolver las pinturas murales de Sijena al Monasterio de Santa María.

Si bien el MNAC manifiesta su respeto por la sentencia y su intención de cumplirla, enviando religiosamente los trabajos realizados al juzgado, reitera su oposición a la devolución, argumentando la protección del patrimonio histórico y artístico contemplada en el artículo 46 de la Constitución Española. El recurso se basa en la alegación de que la jueza ha ignorado numerosos informes periciales de expertos internacionales que desaconsejan el traslado de las pinturas debido al riesgo de daño irreparable.

El MNAC critica la falta de valoración de estos informes, incluyendo los de Simona Sajeva (2016 y 2025), el ICCROM, Núria Oriols Pladevall y Jordi Ibáñez, así como el Mapa de Alteraciones del MNAC de 2025. Además, el museo acusa a la jueza de tergiversar la opinión de Rosa María Gasol i Fargas, jefa de conservación del MNAC en 2016, quien había advertido sobre la imposibilidad de separar las pinturas de la tela y la madera sin causar daños.

El MNAC insiste en que la estructura de madera que simula los arcos de la Sala Capitular de Santa María de Sijena no es adaptable a la iglesia actual sin realizar separaciones que comprometerían la integridad de las pinturas. El museo argumenta que la sentencia de 2016 recogía la idea de que el traslado no podía realizarse de cualquier manera, pero la jueza ha ignorado las dificultades técnicas y materiales que hacen inviable el traslado sin comprometer la conservación de las obras.

Asimismo, el MNAC denuncia la infracción del artículo 19.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ya que la jueza no ordenó la formación de una comisión de peritos expertos para valorar la viabilidad del traslado, a pesar de la conformidad de todas las partes. El museo considera que esta omisión demuestra una dejación de las funciones que constitucionalmente corresponden al tribunal.

En resumen, el MNAC se muestra dispuesto a cumplir la sentencia, pero insiste en que no sabe cómo hacerlo sin poner en riesgo el patrimonio artístico, apelando a la Constitución y a la necesidad de una evaluación exhaustiva de los riesgos técnicos involucrados





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