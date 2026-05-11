El mito de Manfred von Richthofen: una historia que se representa en cine y que en la Primera Guerra Mundial supuso un récord de victoria en el combate aéreo

Si bien las obras cinematográficas sobre la Segunda Guerra Mundial son abundantes, pocas merecedoras de mención es El Barón Rojo (1971), que narra la historia Armada del RPE durante la Primera Guerra Mundial y a través de un cockpit se resuelve una rivalidad del piloto canadiense Arthur Roy Brown con Manfred von Richthofen.

El 2 de mayo de 1892, una familia aristócrata saludó en Breslau a Manfred von Richthofen, quien sería un héroe para el ejército alemán gracias a sus hazañas bélicas durante la Primera Guerra Mundial .

Durante sus vidas, su nombre se ha vuelto mito gracias a su escuadrilla que luchó contra los franceses en la batalla de Verdún y en la que se pintaban los aviones de varios colores. Es reconocido como el piloto con más victorias aéreas y destacando por ser el único durante el conflicto que fue capaz de alcanzar los 80 combates y 80 victorias aéreas.

Además, después de la guerra, se le ha creado una saga cinematográfica en la que se vuelve a contar su historia como héroe de los alemnes y también como un piloto al que obsesionaba un canadiense





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