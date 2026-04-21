El misterio de Mojtaba Jamenei: la ausencia de un líder en la crisis de Irán

A seis semanas de su nombramiento, Mojtaba Jamenei permanece fuera del ojo público mientras el régimen iraní utiliza tecnología y comunicados opacos para gestionar un país bajo una inmensa presión interna y externa.

Más de seis semanas han transcurrido desde que Mojtaba Jamenei fuera proclamado como el nuevo líder supremo de Irán tras el fallecimiento de su padre, y el silencio informativo que rodea su figura se ha vuelto ensordecedor. Los ciudadanos iraníes, acostumbrados a la presencia constante y autoritaria de la anterior cúpula, se encuentran ante un vacío de poder aparente donde no han visto ni escuchado a su nuevo guía en una intervención en directo.

Esta ausencia ha desatado una ola de especulaciones sobre el estado físico del clérigo de 56 años. Informes de inteligencia y diversas fuentes sugieren que Mojtaba sufrió lesiones significativas, incluyendo una fractura y hematomas, durante los mismos eventos violentos que cobraron la vida de su progenitor y de la plana mayor de la Guardia Revolucionaria. La estrategia del régimen ha consistido en sustituir su presencia física con declaraciones leídas en la televisión estatal, comunicados en redes sociales e incluso el uso cuestionable de videos generados por inteligencia artificial, una táctica que ha sido recibida con profundo escepticismo tanto a nivel nacional como internacional. El contraste con la era de su padre es absoluto. El ayatola Alí Jamenei gobernó mediante una exposición pública meticulosa y constante, marcando la línea ideológica del país con discursos semanales. En la actualidad, la oficina del líder supremo funciona bajo una dinámica poco clara. Expertos como Ali Vaez, del International Crisis Group, sostienen que el sistema iraní está utilizando la figura de Mojtaba como un escudo político. Al atribuirle decisiones estratégicas sin que este aparezca, el aparato estatal protege a sus negociadores de las críticas internas, permitiendo que funcionarios como Mohammad Bagher Ghalibaf operen con mayor margen de maniobra. La gran interrogante que persiste en los pasillos del poder es si Mojtaba realmente está definiendo los parámetros de las negociaciones críticas con Washington o si el sistema ha mutado hacia una estructura descentralizada y opaca donde el mando real reside en una facción de militares y diplomáticos que buscan la supervivencia del régimen a cualquier costo. La situación se complica ante las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha calificado a los actuales interlocutores iraníes como personas razonables, sugiriendo un cambio en la dinámica de poder interna. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es distinta. Mientras figuras como el presidente del Parlamento, Ghalibaf, y el ministro Abbas Araghchi intentan proyectar una imagen de unidad en el exterior, en el interior de Irán la base ideológica del régimen observa cada movimiento con recelo. El sistema se enfrenta a una paradoja: debe negociar la supervivencia del Estado con un enemigo al que califica de gran amenaza, mientras gestiona una facción interna cada vez más rígida y radicalizada. La incapacidad de alcanzar acuerdos concretos en las últimas rondas, como lo señaló el vicepresidente J. D. Vance, subraya la parálisis del proceso, donde cualquier decisión parece requerir una validación del líder que, por razones de salud o estrategia política, permanece en las sombras. Este escenario convierte a Irán en un terreno incierto donde el poder, si bien existe, parece estar fragmentado bajo una máscara de continuidad institucional que cada día es más difícil de sostener ante los ojos del mundo





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