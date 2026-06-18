El ministro de Exteriores de Israel rompe relaciones con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, por supuesta comparación con el apartheid

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, anuncia la ruptura de relaciones con la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas, por supuestas declaraciones comparando a Israel con el apartheid sudafricano. Kallas niega haber hecho esas afirmaciones y reafirma el compromiso de la UE con una relación constructiva con Israel y la solución de dos Estados. Saar exige una negación o retractación clara. Este episodio se produce en medio de críticas internas en la UE sobre la gestión diplomática de Kallas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Israel , Gideon Saar , anunció este jueves la ruptura de todo contacto con la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas .

Saar justifica esta decisión por unas declaraciones que se le atribuyen a Kallas en las que habría equiparado la política israelí hacia los palestinos con el régimen de apartheid de Sudáfrica. Según el comunicado de Saar, durante una visita a México, Kallas habría hecho esa comparación, calificada por el ministro como una "acusación de sangre infame y difamatoria" contra el "único Estado judío y la única democracia en Oriente Medio".

La medida permanecerá en vigor, según Saar, hasta que Kallas se retracte de esas supuestas afirmaciones. La respuesta de Kallas llegó a través de la red social X. La jefa de la diplomacia europea afirmó que la UE e Israel "tienen mucho que nos une" y reafirmó el compromiso de la Unión con "una relación constructiva" con Israel.

Asimismo, recordó que la solución de los Dos Estados sigue siendo "el único camino viable" para la paz en Oriente Medio y que la UE ha condenado los asentamientos israelíes en Cisjordania por obstaculizar ese objetivo. Sin embargo, esta respuesta no satisfizo a Saar, quien en un nuevo mensaje insistió en que Kallas no había negado ni condenado explícitamente las declaraciones que se le atribuyen.

"El asunto es simple: si efectivamente dijo esas cosas infames y difamatorias, defiéndalas. Si no las dijo, niéguelas. Mientras esta nube no se disipe, mi decisión se mantendrá firme", escribió. Un portavoz de la Comisión Europea salió en defensa de Kallas, destacando su compromiso con Israel y recordando que "Israel es una democracia".

El portavoz reiteró que "el diálogo es la base de la diplomacia, especialmente cuando surgen diferencias". Este incidente ocurre en un contexto de tensiones internas around el papel de Kallas, después de que un informe señalara que algunos estados europeos cuestionaban la eficacia del Servicio Europeo de Acción Exterior bajo su liderazgo, alegando que no estaba recogiendo las posturas comunes ni respondiendo a los nuevos desafíos geopolíticos.

La controversia bilateral añade un nuevo frente de fricción en las relaciones entre la UE e Israel, históricamente complejas por la cuestión palestina y la política de asentamientos





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