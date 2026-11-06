El ministro de Economía respalda la candidatura de Pablo Hernández de Cos al BCE

El ministro de Economía destaca el prestigio internacional y la trayectoria del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos como candidato al Banco Central Europeo.

El Ministerio de Economía ha emitido un comunicado oficial destacando el respaldo institucional a la candidatura de Pablo Hernández de Cos para ocupar un cargo de relevancia en el Banco Central Europeo (BCE). La nota oficial enfatiza el perfil técnico y la solidez profesional del exgobernador del Banco de España, presentándolo como una figura idónea para enfrentar los retos de la política monetaria europea.

Respaldo Oficial y Méritos Profesionales

El ministro de Economía ha señalado explícitamente que Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, dotado de un reconocido prestigio internacional. Esta valoración institucional se fundamenta en una trayectoria profesional que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo, atributos esenciales para la gestión de la política monetaria continental. La posición oficial del gobierno subraya que la experiencia previa de Hernández de Cos en organismos clave aporta una visión consolidada y necesaria para el equipo directivo del BCE.

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Trayectoria en Banca Central y Estabilidad

La experiencia de Pablo Hernández de Cos en el sector de la banca central, la política monetaria y la estabilidad financiera abarca décadas de servicio público y técnico. Su carrera comenzó hace tres décadas en el Departamento de Economía, Estadística e Investigación del Banco de España, institución en la que llegó a encabezar la Dirección General. Esta formación temprana sentó las bases para su posterior ascenso y su papel como asesor del comité ejecutivo del BCE en Fráncfort, consolidando su expertise en los mecanismos financieros europeos.

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Mando durante la Crisis y Supervisión Internacional

Entre 2018 y 2024, Pablo Hernández de Cos ejerció como gobernador del Banco de España, periodo durante el cual también fue miembro activo del Consejo de Gobierno y del Consejo General del Banco Central Europeo. En este marco de mando nacional, aportó al BCE la misma mano firme que mostró al frente de la autoridad monetaria española. Su liderazgo no se limitó al ámbito ibérico, sino que se extendió a escenarios globales de regulación financiera donde fue figura central.

Liderazgo en Comités de Basilea y Riesgo Sistémico

En el ámbito internacional, Pablo Hernández de Cos ha presidido el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, un organismo fundamental para la regulación de los bancos a nivel mundial. Además, ocupó el cargo de presidente del Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), contribuyendo directamente a la arquitectura de estabilidad financiera de la Unión Europea. Su gestión en estos frentes refleja una capacidad probada para negociar y dirigir en entornos de alta complejidad técnica y política.