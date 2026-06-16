El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible autoriza una inversión récord para la conservación de la Red de Carreteras del Estado

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado una inversión récord de 1.006 millones de euros para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en 10 comunidades autónomas.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha autorizado una inversión récord de 1.006 millones de euros para la conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado en 10 comunidades autónomas .

Esta inversión se divide en 29 lotes y contempla actuaciones en diversas provincias de España. La duración de los contratos será de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses. En estos contratos se incluyen requisitos para promover la eficiencia energética y la reducción de emisiones.

El ministro Óscar Puente ha destacado que, en los últimos siete años, la inversión en mantenimiento de la red viaria ha alcanzado los 10.500 millones de euros. La mayor parte de la inversión se localiza en Castilla y León, con 188,4 millones de euros. En esta provincia se han autorizado dos lotes para actuar en la A-1, la A-11, la N-122 y la N-1, en el primer lote, y en la A-73, la N-623 y N-627 en el segundo.

En la provincia de León se sacará un lote que incluyendo la A-66, la LE-30, la LE-11 entre los km 0 y 11, la LE-20, la N-120, la N-601, la N-630 y la N-621 y en la provincia de Valladolid recoge la conservación de tramos en la A-62, la VA-30, la N-620 y la N-122 entre los km 396 y 412. El lote de Soria tiene por objeto la conservación de más de 40 km en la A-2.

Para la Comunitat Valenciana se destinan 83,78 millones. En la provincia de Alicante se han autorizados dos lotes, el primero para actuar en la A-31, la A-7, la A-70, la A-77; y el segundo en la N-344, la A-33 y la A-31. En la provincia de Castellón el lote se dirige al mantenimiento de varios tramos en la N-340, la N-234, la N-232A y la N-238.

A Andalucía se dirigen 20,42 millones, concretamente en la provincia de Huelva, para las carreteras A-49, la N-435 y la N-435A. En la Comunidad de Madrid el importe asciende a 60,76 millones con la conservación de varios tramos y vías de servicio de la A-4 y la A-2 en la provincia, en tanto que otros 32,35 millones irán al Principado de Asturias con trabajos en la A-63, la A-66, la N-630; la O-11 y la O-12. Para Galicia se han autorizado 26,58 millones.

En la Provincia de A Coruña se incluye la A-6, la AC-14, la AC-10 y la AC-15. Otros 183,9 millones irán para Castilla-La Mancha y se actuará en la provincia de Cuenca (A-3, la A-43, la A-31, la N-3, y la N-310); Albacete (A-31, la A-43, la N-301 y la N-310, en el primero de ellos, y la A-31, la A-33, la A-35, la N-330, la N-344 y la N-340ª); Guadalajara (A-2 y N-2) y Ciudad Real (A-4 así como distintas vías de servicio y enlaces.

El montante para Catalunya asciende a 216,32 millones repartidos en la provincia de Barcelona (AP-7 y de la B-30, así como distintos enlaces de estas autovías); Girona (AP-7 y distintos enlaces de esta autovía); Tarragona (AP-7 y la AP-2) y Lleida (AP-2 y distintos enlaces y vías de servicio de la misma).

El lote de La Rioja, de 45,36 millones, tiene por objeto la conservación de varios tramos de la AP-68, la A-68, así como distintos ramales de enlace de la A-68 con las autovías A-12 y LO-20, mientras que en Aragón, asciende a 148,68 millones, con trabajos en la provincia de Zaragoza en tramos en la AP-68 y su enlace con la A-2, la A-2, la N-234, la N-2, la N-2A, y la N-2R, la A-68, la N-232, la Z-40 y la AP-2





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