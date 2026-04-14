El Ministerio de Cultura pide a la Justicia el cierre de la Fundación Francisco Franco

El Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha solicitado formalmente a la justicia el cierre de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) por hacer apología del franquismo, humillar a las víctimas y no perseguir fines de interés general. El ministro Urtasun afirma que el expediente es sólido y busca proteger la memoria democrática.

Es el paso definitivo antes de que la justicia tome una decisión sobre el expediente abierto por el Ministerio de Cultura en 2024. 'Debe ser clausurada por ir en contra del interés general y humillar a las víctimas', declaró Ernest Urtasun .

El proceso emprendido por el Gobierno para extinguir la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) llega a la fase judicial: el Ministerio de Cultura ha formalizado la solicitud que pide el cierre de la institución, amparándose en la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática, después de concluir que su actividad hace apología del franquismo, menosprecia a las víctimas y no persigue objetivos de interés general, según comunicó el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien afirmó que el expediente es robusto y fundamentado.

'Vamos a presentar al juez un expediente sólido que evidencia que la Fundación Nacional Francisco Franco debe ser disuelta por oponerse al interés general y por vejar a las víctimas. Y porque en una democracia consolidada no puede haber espacio para organizaciones que socavan la dignidad de las víctimas e intentan justificar la dictadura', expresó Urtasun desde la sede de su ministerio.

La solicitud de cierre se basa en una exhaustiva investigación que el Ministerio de Cultura ha llevado a cabo, analizando las actividades, publicaciones y eventos organizados por la FNFF. Esta investigación ha revelado, según el Ministerio, una constante defensa del régimen franquista, la negación de los crímenes cometidos durante la dictadura y la exaltación de la figura de Francisco Franco.

La presentación de este expediente ante la justicia es el culminación de un proceso que ha suscitado un intenso debate público sobre la memoria histórica, la reparación de las víctimas y el papel de las instituciones en una sociedad democrática. El Ministerio de Cultura defiende que la FNFF, con sus actividades, contraviene los principios fundamentales de la democracia y la justicia, al tiempo que atenta contra la memoria de quienes sufrieron la represión del régimen franquista. La decisión judicial que se avecina determinará el futuro de la fundación y marcará un hito en la política de memoria histórica del país.

El Ministerio de Cultura ha enfatizado que este proceso no es un ataque a la libertad de expresión, sino una defensa del interés general y de la dignidad de las víctimas. La Ley de Memoria Democrática establece las bases para la reparación de las víctimas del franquismo y la promoción de la memoria histórica, y el Ministerio considera que la FNFF obstaculiza el cumplimiento de esta ley. El expediente presentado ante la justicia contiene pruebas documentales, testimonios y análisis de expertos que respaldan la petición de cierre de la fundación. Entre las pruebas presentadas se encuentran discursos, publicaciones, eventos y documentos que, según el Ministerio, demuestran la constante apología del franquismo y la humillación a las víctimas.

El Ministerio de Cultura confía en que la justicia actuará conforme a la ley y tomará una decisión que contribuya a la reparación de las víctimas y a la consolidación de la memoria democrática. La decisión final del juez tendrá importantes consecuencias para el futuro de la FNFF y para el debate sobre la memoria histórica en España. El cierre de la fundación, si la justicia así lo decide, podría sentar un precedente importante para otras organizaciones que, según el Ministerio, podrían estar actuando en contra de los principios democráticos y la dignidad de las víctimas del franquismo. La resolución judicial se espera con gran expectación tanto por las víctimas del franquismo como por los defensores de la memoria histórica, quienes ven en este proceso una oportunidad para avanzar en la justicia y la reparación.

La respuesta judicial al caso de la FNFF se considera crucial para definir los límites de la libertad de expresión y la apología del fascismo en España. La controversia ha reavivado el debate sobre el tratamiento de la memoria histórica y la necesidad de aplicar la ley de memoria democrática.

El Ministerio de Cultura ha destacado que la petición de cierre se alinea con la jurisprudencia europea sobre la memoria histórica y la lucha contra el fascismo. La demanda de cierre de la fundación se basa en la idea de que la FNFF glorifica a Franco, justifica sus crímenes y socava los fundamentos de la democracia. El gobierno español ha declarado que la FNFF no contribuye al interés general, sino que, por el contrario, perjudica a la sociedad al promover una visión parcial y sesgada de la historia.

La solicitud de extinción de la FNFF sigue un proceso legal detallado, con plazos definidos y la posibilidad de recursos legales. El Ministerio de Cultura ha expresado su confianza en la solidez del expediente y en que la justicia respaldará la solicitud de cierre. La decisión final del tribunal tendrá un impacto duradero en el debate político y social en España, especialmente en lo relativo a la memoria histórica y la reconciliación. Se espera que la sentencia establezca pautas claras para la actuación de fundaciones y otras entidades que promuevan ideologías extremistas y que afecten a la dignidad de las víctimas del franquismo. El desenlace de este caso se seguirá con atención por parte de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de colectivos de víctimas del franquismo, quienes ven en esta resolución una oportunidad para avanzar en la justicia y en la consolidación de la memoria histórica en España.





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