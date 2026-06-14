El miedo al rechazo y las redes sociales frenan a la Generación Z en el amor

Un análisis sobre cómo la aversión al riesgo, la presión social y las redes sociales están afectando las relaciones románticas de los jóvenes, especialmente la Generación Z, que teme ser humillada públicamente y prefiere evitar el riesgo de enamorarse.

Cuando Jayden empezó a sentir algo por uno de sus amigos, inmediatamente se imaginó el peor escenario posible.

"Si esto no funciona, ya sabes lo que se siente una ruptura, y sabes lo que se siente al ser humillada, y no quiero volver a pasar por eso", dijo Jayden, una joven de 25 años residente en San Petersburgo, Florida, quien prefirió dar su nombre de pila para proteger su privacidad. Pero después de que él siguiera insistiendo, se dio cuenta de lo segura que se sentía en lo que ahora es una relación.

Era solo su miedo a lo que pudiera salir mal lo que la frenaba.

"Durante millones de años, la gente ha enfrentado exactamente ese miedo", dijo Paul Eastwick, profesor de psicología en la Universidad de California, Davis, y director del laboratorio de investigación sobre atracción y relaciones. "¿Y si me rechazan? ¿Y si revelo algo intenso y personal y me lo echan en cara?

" Hoy, los jóvenes enfrentan presiones profesionales y financieras, altas tasas de soledad y depresión, y ahora también el temor de que una relación descarrile sus vidas. En Estados Unidos, solo alrededor de 1 de cada 3 hombres jóvenes y 1 de cada 5 mujeres jóvenes entre 22 y 35 años dijeron tener confianza en su capacidad para acercarse a alguien que les interesa de forma romántica, según un estudio del Instituto Wheatley de la Universidad Brigham Young y el Instituto de Estudios Familiares.

La popularidad de las redes sociales -donde todo el mundo publica sus asuntos personales en internet- ha convertido el rechazo en un espectáculo público, más allá de tu grupo de amigos, la escuela, la comunidad o el vecindario. Sin embargo, las citas y la intimidad requieren asumir riesgos. Eso da miedo y siempre lo ha dado.

Pero cuanto más se aísla la generación Z para protegerse de factores externos, más se cierra a la posibilidad de conexión, que es un antídoto contra la epidemia de soledad.

"Aprendemos muchísimo sobre nosotros mismos cuando tenemos relaciones románticas, y creo que aprender a tener una buena relación es una tarea realmente importante", dijo Richard Weissbourd, psicólogo infantil y familiar y profesor en la Escuela de Posgrado en Educación de Harvard. "Sea romántica o no, aprender a tener relaciones cercanas es una de las mejores cosas de ser humano".

Los miembros de la generación Z, nativos digitales, saben que cualquiera de sus acciones podría terminar en las redes sociales, ya sea que te graben en video sin que te des cuenta o que alguien decida ventilar tus problemas en TikTok. No es extraño que la generación más joven tenga miedo de hacer cualquier cosa que pueda ser vergonzosa: es demasiado arriesgado.

Gabriel Rubin, profesor de estudios de justicia en la Universidad Estatal de Montclair, dijo que le sorprendió la falta de privacidad que los estudiantes dijeron tener en las redes sociales.

"Algunas de las cosas que dicen me hacen pensar: ¿Cómo es posible que no le den vueltas a todo constantemente? ", dijo Rubin. "Con tanto juicio, tantas comparaciones, esta avalancha de información... ¡Y solo tienes 20 años!

". La generación Z percibe más peligros en la vida que las generaciones anteriores, según descubrió Rubin en un estudio con 108 entrevistas desde noviembre de 2022 hasta abril pasado. Su investigación, aún sin publicar, se presentó en diciembre en la reunión anual de la Sociedad para el Análisis de Riesgos en Washington. El riesgo no es blanco o negro; las cosas no son simplemente seguras o peligrosas.

Sopesar los riesgos es parte de la vida, pero a las generaciones más jóvenes les cuesta más comprender este concepto. La aversión al riesgo es una tendencia conductual a evitar asumir riesgos en la medida de lo posible, en favor de un resultado garantizado, incluso si esa decisión resulta en una recompensa menor que la opción más arriesgada. Cuando se trata de citas, dijo Rubin, los miembros de la generación Z evitan cualquier cosa arriesgada que pudiera llevar al amor.

Damian Bertrand, un reportero de 21 años en Carolina del Sur, dijo que no solo le preocupa pasar vergüenza, sino también incomodar a alguien sin querer si se le acerca.

"Dijeron: No quieres quedar mal con una chica, o no quieres tener un mal día porque la gente podría criticarte en redes sociales o burlarse de ti. ¿Por qué arriesgarse?

" La generación Z, a pesar de su aversión al riesgo, está demostrando que sí está interesada en el amor, como lo muestra la popularidad de series como Heated Rivalry, que desafían la idea de que esta generación no está interesada en el sexo ni en pantalla ni fuera de ella. Pero el miedo al rechazo y la exposición pública sigue siendo un obstáculo importante para muchos jóvenes que buscan conectar románticamente





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