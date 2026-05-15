El mercado se desanima en Oriente Medio: Brent y Ibex vuelven al rojo

El Brent intensifica las subidas y el Ibex vuelve al rojo debido a la falta de novedades en Oriente Medio. El crudo recupera la senda alcista y el Brent supera los 109 dólares, de referencia en Estados Unidos, supera los 103 dólares con una revalorización del 2,5%. Las preocupaciones por la inflación en EE.UU. lastran al mercado de bonos. El bono americano de más largo plazo, el 30 años, superó este jueves el 5% por primera vez desde 2007 y este viernes se mantiene en ese nivel. El 10 años también se eleva hasta el 4,51% y el 2 años se mantiene por encima del 4%.El Banco de España destaca la solidez económica de España pero avisa: el gran riesgo global es la guerra de IránEl petróleo no se mueve y las bolsas repuntan en una jornada marcada por la reunión de Trump y Xi

El Brent intensifica las subidas y el Ibex vuelve al rojo: el mercado se desanima por la falta de novedades en Oriente Medio El crudo recupera la senda alcista y el Brent supera los 109 dólares, de referencia en Estados Unidos, supera los 103 dólares con una revalorización del 2,5%. han provocado que se recuperen las dudas ante la posible escasez de materias primas.

En cualquier caso, los inversores siguen pendientes de alguna aclaración en la fase final de la cumbre bilateral que están celebrando el presidente norteamericano y el chino en Pekín. Según la agencia estatal Xinhua, Trump ha afirmado que su visita de Estado a China ha sido "muy exitosa" e "inolvidable", y en ella, han alcanzado "una serie de consensos importantes", han logrado "múltiples acuerdos" y han conseguido resolver "no pocos problemas".

Sin embargo, en la práctica, apenas han trascendido avances que resulten aclaratorios para el mercado. Trump asegura que él y Xi tienen "una opinión muy similar sobre Irán" en el segundo día de su visita a Pekínabre con una caída del 1%, en línea con el resto de índices.

El selectivo español cotiza en el entorno de los 17.660 puntos en una jornada festiva en Madrid que restará volumen a las cotizaciones.se beneficia de los nuevos repuntes en el precio del crudo y de la posibilidad de que los costes energéticos se mantengan elevados durante más tiempo. El mercado de bonos cada vez gana más protagonismo. Las preocupaciones por la inflación en EE. UU. lastran al mercado de.

El bono americano de más largo plazo, el 30 años, superó este jueves el 5% por primera vez desde 2007 y este viernes se mantiene en ese nivel. El 10 años también se eleva hasta el 4,51% y el 2 años se mantiene por encima del 4%.

El Banco de España destaca la solidez económica de España pero avisa: el gran riesgo global es la guerra de IránEl petróleo no se mueve y las bolsas repuntan en una jornada marcada por la reunión de Trump y X





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