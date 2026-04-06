El mercado laboral español marca un marzo de récord con más de 22 millones de afiliados y descenso del paro

El mercado laboral español experimenta un mes de marzo histórico, con cifras récord de empleo y una notable reducción del paro. La Seguridad Social supera los 22 millones de afiliados, impulsada principalmente por la hostelería y la construcción. El desempleo alcanza su nivel más bajo en 18 años para un mes de marzo.

Marzo de 2026 marca un hito histórico para el mercado laboral español, con cifras récord de empleo y un descenso significativo del desempleo. El mes registró la mayor creación de empleo en la serie histórica, superando los 211.500 nuevos trabajadores, lo que elevó el total de afiliados a la Seguridad Social a más de 22 millones en términos desestacionalizados.

Este crecimiento, impulsado principalmente por sectores como la hostelería y la construcción, demuestra la resiliencia del mercado laboral frente a las incertidumbres económicas globales, incluyendo la situación en Irán y sus posibles repercusiones en los precios. El fuerte desempeño del empleo se produce en un contexto de temperaturas más cálidas y la celebración de la Semana Santa, factores que tradicionalmente impulsan la actividad económica y la creación de puestos de trabajo. El crecimiento interanual de la afiliación a la Seguridad Social se sitúa en un 2,4%, lo que refleja una sólida dinámica de creación de empleo en el último año.\El crecimiento del empleo en marzo se ve reflejado en diferentes regímenes, destacando el Régimen General, que experimentó un incremento de 194.217 afiliados medios, y el Régimen de Autónomos (RETA), que alcanzó un nuevo máximo con 3.429.534 cotizantes. La hostelería lideró la creación de empleo dentro del Régimen General, con un aumento de casi 80.000 nuevos ocupados, seguida por actividades administrativas y la construcción. Además, se observa un récord de afiliadas, con casi 10,4 millones, y un nuevo máximo histórico en afiliados extranjeros, superando los 3,15 millones. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó la superación de los 22 millones de afiliados, resaltando la creación de 2,2 millones de empleos desde la reforma laboral y 3,3 millones desde 2018. Estas cifras ponen de manifiesto la robustez del mercado laboral y la efectiva recuperación económica tras periodos de crisis.\Paralelamente al crecimiento del empleo, el paro registrado experimentó un descenso significativo en marzo, disminuyendo en 22.934 personas (-0,9%). Esta caída, impulsada principalmente por el sector servicios, llevó el número de desempleados a su nivel más bajo en un mes de marzo en los últimos 18 años, con 2.419.712 parados. El descenso del paro en marzo de 2026 es superior al registrado en el mismo mes de 2025 y se alinea con la tendencia positiva observada en los últimos años. El Ministerio de Trabajo y Economía Social señaló que desde el inicio de la serie histórica comparable en 1996, el paro ha disminuido en marzo en 26 ocasiones y ha aumentado en cinco. La combinación de la creación de empleo récord y la disminución del desempleo subraya la fortaleza del mercado laboral español y su capacidad de adaptación a las circunstancias económicas globales. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró los datos positivos, destacando el logro de los 22 millones de ocupados





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