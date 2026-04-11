El Mercado Inmobiliario Español en Tensión Extrema: Se Necesitan Salarios de Más de 4.000 Euros para Comprar Vivienda

El último Barómetro de Tensión Inmobiliaria de iAhorro revela una creciente tensión en el mercado residencial español. El estudio destaca la disparidad entre los ingresos medios y los precios de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades. A pesar de los altos precios, el número de hipotecas concedidas sigue en aumento.

El mercado inmobiliario residencial español atraviesa un periodo de extrema tensión, según el último Barómetro de Tensión Inmobiliaria elaborado por iAhorro. El análisis, basado en datos del segundo semestre de 2025, revela una brecha significativa entre los ingresos medios y los precios de la vivienda, especialmente en las grandes ciudades. La situación actual sugiere que, para adquirir una propiedad en urbes importantes, se requieren salarios superiores a los 4.

000 euros mensuales, una cifra considerablemente superior al salario medio nacional. Este desequilibrio pone de manifiesto la dificultad que enfrentan los ciudadanos para acceder a la vivienda, un problema que se agrava con el aumento constante de los precios y la necesidad de financiación hipotecaria.\El estudio de iAhorro, tomando como referencia datos de 2024 del Instituto Nacional de Estadística (INE) que cifran el salario medio en torno a 1.880 euros netos mensuales, destaca la disparidad existente entre ingresos y coste de la vivienda. San Sebastián lidera el ranking de tensión inmobiliaria con una puntuación de 97,49 sobre 100. En esta ciudad, el precio medio de una vivienda estándar de 100 metros cuadrados asciende a 576.700 euros, lo que implicaría un ingreso neto mensual de 5.642 euros para no exceder el 35% de endeudamiento recomendado. Madrid se posiciona en segundo lugar con 82,82 puntos, con un precio medio de 472.000 euros, requiriendo un salario de 4.623 euros mensuales. Barcelona no se queda atrás, con un precio medio de 465.700 euros y la necesidad de un salario de 4.556 euros mensuales. Estas cifras contrastan fuertemente con los ingresos medios nacionales, evidenciando la dificultad de acceso a la vivienda para la mayoría de los españoles, especialmente en las grandes urbes.\A pesar del panorama desafiante, el informe también revela datos contradictorios. Aunque los precios continúan en ascenso, el número de hipotecas concedidas en 2025 alcanzó las 501.073, un incremento del 17,8% respecto al año anterior y la cifra más alta en los últimos 15 años. El capital prestado se situó en 82.044,7 millones de euros, con un aumento del 32,6%. El importe medio de las hipotecas también se incrementó, un 12,6%, llegando a los 163.738 euros. Este aumento en la concesión de hipotecas, a pesar del aumento de precios, podría indicar una mayor demanda de vivienda y una adaptación del mercado a las nuevas condiciones, aunque también podría ser indicativo de un mayor endeudamiento por parte de los compradores. El estudio también señala que el interior de España presenta una situación más favorable, con precios más bajos y una menor tensión inmobiliaria, destacando ciudades como Cartagena, Jaén, Lleida, Cuenca y Elche, donde los precios y los requisitos salariales son significativamente inferiores a los de las grandes capitales





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