El mercado hipotecario español se encarece ante la subida del Euríbor y la incertidumbre geopolítica

Las hipotecas en España experimentan un encarecimiento generalizado, con el Euríbor repuntando y las entidades bancarias ajustando sus ofertas ante la creciente incertidumbre geopolítica y la previsión de subidas de tipos de interés en la eurozona. Las hipotecas fijas y mixtas suben, mientras que las digitales ganan competitividad frente a la banca tradicional.

El mercado hipotecario español se encuentra en un punto de inflexión significativo durante esta primavera, marcado por una redefinición considerable. La tensión geopolítica en Oriente Próximo ha actuado como catalizador, acelerando la normalización de los precios de los préstamos hipotecarios que las entidades bancarias comenzaron a implementar desde finales de 2025 con el objetivo de salvaguardar sus márgenes de beneficio.

En la actualidad, la perspectiva de incrementos en los tipos de interés dentro de la zona euro, junto con un Euríbor que escala hacia niveles cercanos al 3%, se traduce directamente en un encarecimiento del coste medio de las hipotecas. Como señala Laura Martínez, experta de iAhorro, el Euríbor está volviendo a ejercer presión sobre las hipotecas variables, confirmando un cambio de tendencia; hemos dejado atrás el periodo de alivio para adentrarnos en una etapa de mayor incertidumbre. Esta transición de ciclo se refleja de manera palpable en las estadísticas mensuales publicadas por el Banco de España. En enero, el tipo de interés medio aplicado a las nuevas operaciones hipotecarias experimentó un repunte, pasando del 2,61% registrado al cierre de 2025 hasta el 2,68%. Este ritmo de aumento se mantuvo en febrero, con un nuevo incremento hasta el 2,75%, situando los tipos en los niveles más elevados del último año. Cabe destacar que el impacto del conflicto bélico en Irán, iniciado en marzo, aún no se ha reflejado completamente en estas cifras. Desde RN Tu Solución Hipotecaria, se informa que las hipotecas a tipo fijo y las mixtas están experimentando subidas medias de alrededor de 0,25 puntos. Esta cautela por parte de las entidades bancarias se debe a su reticencia a asumir riesgos en un escenario tan volátil e incierto, particularmente en referencia a la situación en Oriente Próximo. Por otro lado, Kelisto calculó, al cierre del mes de marzo, que los préstamos hipotecarios a tipo fijo son aproximadamente un 4% más caros en comparación con hace un año, una tendencia que se prevé que continúe durante el resto del ejercicio. Sin embargo, el mercado hipotecario no es monolítico; por el contrario, presenta una gran diversidad y está influenciado por múltiples variables que acaban determinando de forma sustancial el precio final ofrecido al consumidor. Podemos hablar de un mercado que opera a distintas velocidades. Las estrategias bancarias varían considerablemente: mientras algunas entidades están optando por incrementar los tipos de interés, otras mantienen una política de agresividad comercial con el fin de ganar cuota de mercado. Esta disparidad genera una clara ineficiencia en el mercado, donde perfiles de clientes con características similares pueden recibir propuestas de financiación muy diferentes. Es precisamente en este contexto donde un cliente debidamente informado tiene la oportunidad de ahorrar miles de euros simplemente por elegir la opción de financiación más ventajosa. Aunque las ofertas publicadas por las entidades financieras en sus sitios web son orientativas, ya que en muchos casos los tipos aplicados pueden ser sensiblemente mejores dependiendo del perfil de solvencia del cliente, estas informaciones oficiales ofrecen pistas significativas sobre la situación actual y las hipotecas más atractivas del mercado. En el segmento de los grandes bancos españoles, ya no se encuentra ninguna oferta oficial de hipoteca a tipo fijo por debajo del 3,50% TAE (Tasa Anual Equivalente) con la máxima vinculación posible. Esto es una clara indicación de que la era de la financiación hipotecaria extremadamente barata ha llegado a su fin. En contraste, las entidades digitales presentan precios más competitivos en comparación con los grandes bancos de lo que lo hacían a principios de año. En aquel entonces, entidades como Openbank y Banca March (a través de su filial digital Avantio) ofrecían tipos fijos del 2,98% y del 3,01% respectivamente, lo que representaba una diferencia de casi 30 puntos básicos respecto a la mejor oferta de un banco tradicional, la de Santander. Actualmente, esa diferencia se ha ampliado hasta casi medio punto porcentual. Hoy en día, Banca March es la única entidad que ha mantenido sus precios a lo largo del año y ostenta la oferta más agresiva del mercado. Dentro de las entidades tradicionales, Ibercaja destaca por ofrecer un tipo fijo del 3,25%, situándose por delante de neobancos como MyInvestor, Openbank (cuyo coste ha aumentado considerablemente desde el 2,98% hasta el 3,42% este año) y Coinc. En cualquier circunstancia, es importante recalcar que estos precios oficiales pueden ser mejorados significativamente a través de la negociación directa con las entidades o mediante la intermediación de brókeres hipotecarios. Las hipotecas fijas son una opción recomendable para aquellos que priorizan la seguridad y desean evitar las fluctuaciones del Euríbor. Esta modalidad, donde la cuota mensual se mantiene constante independientemente de las variaciones del índice hipotecario, es especialmente adecuada para personas que no prevén incrementos salariales significativos a medio o largo plazo y buscan una planificación financiera predecible. Por otro lado, la hipoteca mixta combina las ventajas de los préstamos fijos y variables. Durante un periodo inicial, que puede extenderse por 5, 10 o 15 años, el tipo de interés es fijo y la cuota permanece inalterada. Posteriormente, el préstamo pasa a una fase variable, donde el Tipo de Interés Nominal (TIN) se calcula sumando al diferencial acordado con el banco el valor del Euríbor. Este tipo de hipoteca está diseñada para quienes no desean comprometerse con una hipoteca 100% fija, pero tampoco quieren asumir todos los riesgos asociados a una hipoteca completamente variable. Finalmente, las hipotecas variables representan la alternativa ideal para aquellos individuos que no tienen inconveniente en afrontar la posibilidad de que la cuota mensual de su hipoteca varíe, ya sea al alza o a la baja, en función de los movimientos del mercado





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