El Mercado Energético Mundial Frente a Consecuencias Duraderas Tras el Conflicto entre Estados Unidos e Irán

Análisis del impacto a largo plazo en el mercado energético global, destacando la fragilidad de la tregua entre EE. UU. e Irán, los daños a la infraestructura, la necesidad de reponer reservas y las posibles primas de riesgo.

Incluso en el mejor de los escenarios, las consecuencias de más de un mes de trauma extremo en el mercado energético persistirán por años. Para empezar, la tregua entre Estados Unidos e Irán es delicada y sujeta a inestabilidad.

No está del todo claro cómo las fuerzas armadas de ambos países transitarán de la confrontación a la cooperación para asegurar que los petroleros puedan navegar con seguridad por el angosto paso marítimo que antes gestionaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo. Pero incluso si Washington y Teherán alcanzaran un acuerdo total, el retorno a la situación previa a la guerra, cuando el precio del barril de petróleo rondaba los 70 dólares, enfrenta múltiples desafíos. En primer lugar, los daños a la infraestructura energética del Golfo Pérsico han sido significativos. Qatar ha reportado que los ataques iraníes han inhabilitado el 17% de su capacidad de gas natural licuado durante un período que podría extenderse hasta cinco años. En segundo lugar, las instalaciones que evitaron los ataques han detenido la producción después de saturar las instalaciones de almacenamiento locales debido a la ausencia de envíos. Es probable que los grandes productores, como Arabia Saudí, se muestren cautelosos a la hora de reanudar la producción a pleno rendimiento hasta que tengan mayor confianza en la durabilidad de la tregua, una postura que fue refrendada el miércoles por el gigante del transporte marítimo Maersk. Un inversor petrolero comentó a Breakingviews que podría tomar hasta cuatro meses para que se restablezca cierta normalidad. Un tercer factor a considerar es la necesidad de que los países repongan las reservas de petróleo que han consumido durante el último mes, y es probable que algunos gobiernos opten por mantener colchones de seguridad más amplios. Esto, a su vez, incrementará la demanda global de crudo. El plan de Irán de imponer un peaje a los buques por el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, como reportó Associated Press, también presionará al alza los precios. Si Teherán cobrara una tarifa de 2 dólares por barril sobre el flujo diario de 20 millones de barriles, podría obtener casi 15 mil millones de dólares anuales y posiblemente mucho más. Finalmente, es probable que los inversionistas en petróleo añadan una prima de riesgo generalizada de 10 dólares por barril para reflejar la posibilidad de una reanudación de las hostilidades. Incluso si Estados Unidos e Irán resolvieran su conflicto en este momento, el mercado energético global estaría marcado de forma perdurable.\El impacto del conflicto en el mercado energético global es profundo y duradero, trascendiendo el cese inmediato de las hostilidades. La fragilidad de la tregua entre Estados Unidos e Irán plantea interrogantes significativas sobre la estabilidad a largo plazo. La transición de la confrontación a la colaboración entre las fuerzas armadas de ambos países para asegurar el transporte marítimo seguro del petróleo es un reto complejo. Los daños a la infraestructura energética en la región del Golfo Pérsico, como lo demuestran los incidentes en Qatar, implican una reducción sustancial de la producción y la capacidad de procesamiento. Los productores, como Arabia Saudí, podrían retrasar el retorno a la producción a gran escala hasta que se consolide la confianza en la estabilidad de la situación. La necesidad de reponer las reservas de petróleo, agotadas durante el conflicto, y la posible decisión de los gobiernos de mantener mayores reservas estratégicas impulsarán la demanda global, contribuyendo a la presión alcista sobre los precios. La imposición de peajes por parte de Irán para el paso seguro por el estrecho de Ormuz representaría un incremento adicional en los costos de transporte y, consecuentemente, en los precios del petróleo. La prima de riesgo que los inversores podrían aplicar, reflejando la incertidumbre y el potencial de nuevos conflictos, también influirá en los precios. En resumen, incluso en el escenario más optimista, el mercado energético mundial deberá enfrentar consecuencias a largo plazo, resultantes de los impactos en la producción, el almacenamiento, el transporte y la percepción del riesgo. \La inestabilidad en el mercado energético global, exacerbada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, requiere una análisis multifacético de sus repercusiones. Además de los aspectos mencionados anteriormente, es crucial considerar las implicaciones geopolíticas más amplias. La posición de Irán en el estrecho de Ormuz, una ruta marítima vital para el suministro mundial de petróleo, le otorga una considerable influencia estratégica. La capacidad de Irán para interrumpir el flujo de petróleo a través de este estrecho representa una amenaza para la seguridad energética global, lo que podría generar tensiones adicionales y volatilidad en los mercados. Asimismo, las sanciones económicas impuestas a Irán y la potencial respuesta de otros países a estas medidas pueden influir en la dinámica del mercado petrolero. La situación en el Golfo Pérsico también podría atraer la participación de otras potencias internacionales, complicando aún más el panorama. Es esencial monitorear de cerca los desarrollos en la región y evaluar su impacto en la producción, el suministro y los precios del petróleo. La diversificación de las fuentes de energía y la inversión en tecnologías renovables podrían mitigar la dependencia del petróleo y reducir la vulnerabilidad del mercado a las crisis geopolíticas. Además, la cooperación internacional es fundamental para estabilizar los mercados energéticos y garantizar un suministro fiable y seguro de energía





CincoDiascom / 🏆 4. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mercado Petrolero Irán Estados Unidos Geopolítica Precios Del Petróleo Golfo Pérsico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Los analistas advierten de que el suministro energético por Ormuz tardará meses en recuperarseLas navieras recelan del alto el fuego en un Estrecho colapsado de buques, mientras los países productores de petróleo y gas afrontan costosas reparaciones

Read more »

El FMI advierte que 'no se volverá' al escenario energético previo a la guerra contra Irán a pesar del alto el fuegoLa directora gerente de la institución, Kristalina Georgieva, subraya que es necesario seguir 'en la búsqueda colectiva de la eficiencia y la diversificación energética' y pide acciones coordinadas entre los países que 'no echen gasolina al fuego'

Read more »

Díaz-Canel Descarta Renuncia y Rusia Refuerza Apoyo Energético a CubaEl presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, rechaza la posibilidad de renunciar al cargo en medio de la creciente presión de Estados Unidos. Rusia, por su parte, reitera su apoyo enviando un segundo cargamento de petróleo a Cuba, en un contexto de bloqueo energético y tensiones geopolíticas.

Read more »

España se arriesga a nuevas multas de la UE por frenar el almacenamiento energéticoLos expertos advierten de que nuestro país avanza en almacenamiento, pero sigue lejos del ritmo que exige Bruselas para evitar sanciones y garantizar la transición energética

Read more »

Guerra de Irán, última hora en directoGuerra de Irán, última hora en directo | Irán dice estar listo para pactar si Estados Unidos ofrece un acuerdo genuino y concede a Irán sus derechos

Read more »

El Mercado ante la Guerra de Irán: Dinámica Binaria y Riesgo GeopolíticoAnálisis de la reacción de los mercados financieros ante el conflicto en Irán, destacando la falta de matices, la incertidumbre y las posibles implicaciones económicas. Se examinan las cotizaciones del Ibex y el Brent, las complicaciones en las negociaciones de alto el fuego y las estrategias de inversión en un contexto volátil.

Read more »