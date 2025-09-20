El mercado descarta la OPA del BBVA sobre Sabadell: los fondos de arbitraje huyen

La opa hostil de BBVA sobre Banco Sabadell se enfrenta a serias dificultades, con el mercado anticipando un posible fracaso. La prima negativa, el bajo interés de los fondos arbitrajistas y las incertidumbres regulatorias son factores clave.

BBVA persiste en su postura de no mejorar su oferta sobre Banco Sabadell y, ante esta situación, el mercado actúa como termómetro, constatando que, salvo un cambio radical de última hora, la opa tiene escasas posibilidades de éxito. Los fondos de inversión arbitrajistas, aquellos que toman posiciones en las empresas que serán objeto de opa para obtener ganancias con la prima ofrecida por el comprador, se encuentran en mínimos dentro del capital de Sabadell. Específicamente, se sitúan en el 3%.

Por lo general, en operaciones de absorción de esta índole, los fondos de arbitraje suelen representar entre un 20% y un 25% de la empresa a adquirir si tienen la certeza de que la operación culminará exitosamente. Según fuentes del mercado, este porcentaje nunca ha superado el 5,5% desde que en mayo de 2024 BBVA lanzó su opa hostil contra el banco vallesano. En otras palabras, los fondos de arbitraje de fusiones dan por descontado que la opa fracasará al precio actual. Es importante recordar que la prima de la opa de BBVA a Banco Sabadell actualmente es negativa, rondando el -7,5% después de haber estado en -5% a finales de la semana pasada. En los últimos días, ha retrocedido desde niveles de -10%. Incluso, meses atrás, llegó al -14,5%. Sin embargo, a pesar de ello, continúa en niveles negativos. Desde Banco Sabadell no han emitido comentarios al respecto.\Con la prima de precio en territorio negativo, algunos analistas ya sugieren a los accionistas de Sabadell que vendan sus títulos en el mercado en lugar de cederlos a BBVA. Renta 4 ha sido una de esas firmas que ha ofrecido dicha recomendación. Los fondos arbitrajistas actúan como indicadores en esta situación. Su estrategia se basa en asumir pocos riesgos: obtienen un margen no tan considerable como en otras transacciones, pero sí con una alta probabilidad de éxito. No obstante, las numerosas incertidumbres que rodean esta operación –cuestiones regulatorias con la posible intervención del Gobierno o plazos muy prolongados para la fusión–, así como su estructuración en acciones y efectivo por parte de BBVA, priorizando el canje en acciones, han disuadido a este tipo de fondos. Esta situación es un claro indicador desfavorable para BBVA.\La persistencia de la prima negativa, el bajo interés de los fondos arbitrajistas y las incertidumbres inherentes a la operación, como la aprobación regulatoria y el método de pago, sugieren una alta probabilidad de fracaso de la opa. El mercado, en su evaluación, está claramente descontando esta posibilidad. La ausencia de una mejora en la oferta de BBVA y la persistencia de factores adversos para la operación, como la resistencia de los accionistas de Sabadell, consolidan la posición de cautela del mercado. Los analistas financieros coinciden en que la situación actual no favorece el éxito de la opa, y las recomendaciones de venta en el mercado reflejan esta percepción. La complejidad de la operación, los riesgos regulatorios y la falta de atractivo de la oferta actual crean un entorno desfavorable para la adquisición





