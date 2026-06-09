El mercado del crudo resiste la crisis gracias a China y las reservas globales

A pesar de las tensiones en el estrecho de Ormuz, el precio del petróleo se mantiene bajo los 100 dólares debido a la menor demanda china, aunque el riesgo de escasez persiste para el verano.

El panorama actual del mercado energético global presenta una situación sorprendente y contradictoria. A pesar de las crecientes tensiones geopolítica s en el Medio Oriente y el cierre estratégico del estrecho de Ormuz, el precio del barril de crudo ha logrado mantenerse sistemáticamente por debajo de la barrera psicológica de los cien dólares.

Esta estabilidad resulta inesperada para muchos analistas y operadores financieros, quienes en meses anteriores habían pronosticado un escenario catastrófico. Durante el mes de abril, las advertencias eran constantes: se preveía un aumento vertiginoso de los costos, una escasez generalizada de combustibles y, en última instancia, el desencadenamiento de una recesión económica a escala mundial.

Sin embargo, el mercado ha demostrado una resiliencia superior a todas las expectativas, evitando que la crisis petrolera estival se materialice con la severidad temida, incluso mientras Israel e Irán mantienen un intercambio hostil de misiles que amenaza la estabilidad de la región y la producción de algunos de los mayores exportadores del Golfo. El factor determinante en este fenómeno ha sido la postura adoptada por China, la segunda economía más grande del planeta.

Durante el mes de mayo, el gigante asiático redujo sus importaciones de petróleo en aproximadamente cinco millones de barriles diarios, una cifra significativa que compensó casi la mitad del déficit de suministro global provocado por el bloqueo en el estrecho de Ormuz. Esta decisión no fue accidental, sino una respuesta estratégica de sus refinerías, que optaron por disminuir su producción o hacer uso de sus vastas reservas nacionales para evitar comprar crudo a precios inflados.

Esta retirada temporal de China del mercado ha generado un efecto dominó positivo para otros países asiáticos, facilitando su acceso al petróleo y aliviando la presión sobre los precios internacionales. Frédéric Lasserre, experto de la comercializadora Gunvor, subraya que China no tiene interés en adquirir barriles a precios elevados si existe la posibilidad de que el flujo energético se restablezca próximamente, lo que ha actuado como un freno natural al crecimiento desmedido de las cotizaciones.

No obstante, esta calma aparente es vista por muchos especialistas como una fragilidad disfrazada de estabilidad. La resiliencia actual se sustenta en una reducción sin precedentes de los inventarios mundiales y en el agotamiento de las reservas de emergencia, una estrategia que no puede prolongarse indefinidamente sin consecuencias graves.

El verdadero desafío llegará con la llegada de los meses de verano, cuando la demanda estacional de combustible alcance su punto máximo, incrementando la necesidad de suministro en unos cuatro millones y medio de barriles diarios. Figuras como Neil Chapman de ExxonMobil han alertado que los niveles de inventario están llegando a mínimos históricos, y que una vez se alcance el punto de quiebre, los precios podrían dispararse de forma incontrolable.

Asimismo, la consultora Energy Aspects advierte que Estados Unidos ha estado sobreexportando para sostener al mundo, y si Washington decide reducir sus envíos, el pánico podría reinstalarse en los mercados. La gran interrogante reside en la duración del cierre del estrecho de Ormuz; mientras que un periodo corto podría evitar la recesión, una interrupción prolongada de varios meses haría casi imposible evitar un colapso económico global





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