El mercado bursátil español se ve afectado por el nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán

La incertidumbre en el mercado bursátil español se ve agravada por el nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán, lo que ha generado dudas entre las empresas tecnológicas. A pesar de que el IPC de EEUU se espera que supere el umbral del 4%, lo que sería un dato negativo para la Bolsa, los futuros de los principales índices europeos cotizan con avances moderados.

El mercado bursátil español se encuentra en una situación de incertidumbre debido al nuevo intercambio de ataques entre EEUU e Irán , lo que ha generado dudas entre las empresas tecnológicas.

A pesar de que el IPC de EEUU se espera que supere el umbral del 4%, lo que sería un dato negativo para la Bolsa, los futuros de los principales índices europeos cotizan con avances moderados. La Bolsa española apunta al alza, con los futuros del Ibex registrando un 0,4% de aumento, lo que permitiría recuperar lo perdido en las jornadas anteriores y impulsaría al índice por encima de los 18.200 puntos.

Sin embargo, la escalada bélica en Irán y la toma de plusvalías entre las tecnológicas han generado un correctivo en la renta variable asiática, con el Nikkei japonés y el Kospi coreano registrando pérdidas del 1,8% y 5,8%, respectivamente





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