El Maratón de Londres 2027 se celebrará en dos días con 100.000 plazas

La edición de 2027 del Maratón de Londres será la primera en realizarse en dos jornadas, los días 24 y 25 de abril, con 100.000 plazas y expectativas de récord en recaudación benéfica e impacto económico.

El Maratón de Londres 2027 será una edición histórica al celebrarse por primera vez en dos días , sábado 24 y domingo 25 de abril, con un total de 100.000 plazas disponibles para los corredores.

Esta decisión responde a la enorme demanda, con 1.338.544 personas inscritas en el sorteo para la próxima edición, lo que incrementa las probabilidades de obtención de inscripción, aunque aún requiere suerte. Hugh Brasher, director ejecutivo de London Marathon Events (LME), destacó que la doble jornada permitirá recaudar más de 150 millones de libras para organizaciones benéficas y generará un impacto económico superior a los 400 millones de libras para el Reino Unido.

El evento cuenta con el respaldo del alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien afirmó que esta ampliación convierte al maratón en un evento pionero a nivel mundial. En 2026, el maratón registró un récord de 59.830 finishers y se consolidó como el mayor evento anual de recaudación de fondos en un solo día, con más de 90 millones de libras.

El plan para 2027 distribuirá a los atletas élite femeninos y en silla de ruedas en un día, y a los hombres en el otro. El sorteo de inscripciones se realizará primero para el domingo y, posteriormente, para el sábado como segunda oportunidad





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