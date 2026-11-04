El manto terrestre borró la Gran Discordancia en el Gran Cañón

Un estudio en Nature revela que los movimientos del manto eliminaron rocas de mil millones de años, explicando la Gran Discordancia geológica y su impacto en la vida.

Una investigación publicada en la revista Nature identifica a los movimientos profundos del manto terrestre como la causa principal de la desaparición masiva de registros geológicos. Este fenómeno explica la presencia de la Gran Discordancia, una discontinuidad notable observada por primera vez en el Gran Cañón del Colorado.

Origen histórico del misterio geológico

John Wesley Powell lideró la primera expedición científica a través del Gran Cañón de Colorado y documentó con asombro un contacto abrupto entre formaciones rocosas de casi dos mil millones de años y otras considerablemente más recientes. Esta observación inicial reveló la ausencia de un inmenso capítulo en la historia geológica del planeta, generando décadas de debate entre expertos.

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Los investigadores actuales utilizan simulaciones computacionales para demostrar que partes de la corteza terrestre se elevaron como una masa única durante la era Neoproterozoica. Este levantamiento expuso las rocas a una erosión intensa que, tras el posterior hundimiento continental, eliminó permanentemente esas capas del registro estratigráfico visible hoy.

Mecanismo de elevación y subsidencia continental

Dhungana y Flament describen este proceso comparándolo con un libro donde falta una sección central completa. La narrativa geológica salta directamente de los primeros capítulos a etapas mucho más avanzadas, sugiriendo que estas páginas no se perdieron por casualidad sino por fuerzas tectónicas específicas.

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Las corrientes de convección del manto provocaron el ascenso de los continentes hace entre mil millones y quinientos cuarenta millones de años. Posteriormente, durante el eón Fanerozoico, se produjo un largo período de hundimiento que sepultó la superficie erosionada bajo sedimentos marinos, consolidando la estructura actual de la discordancia.

Impacto en la diversificación biológica temprana

La rápida subsidencia al inicio del período Cámbrico permitió la acumulación masiva de sedimentos coincidiendo con la explosión de vida animal. Los autores señalan que esta dinámica conectó procesos superficiales con la evolución externa del paisaje, influyendo potencialmente en la diversificación de especies.

La intensa erosión generó un aporte extraordinario de nutrientes a los océanos, posiblemente actuando como punto de inflexión para la explosión cámbrica hace unos quinientos cuarenta millones de años. Estudios futuros investigarán cómo estos cambios afectaron la química del agua de mar y las formas de vida emergentes.