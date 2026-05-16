El Manifiesto Contralgorítmico: La Lucha de Ángel L. Fernández contra la Manipulación Digital

Análisis sobre cómo los algoritmos de recomendación y la IA transforman Internet en un espacio comercial, y la propuesta de crear medios independientes y transparentes.

Ángel L. Fernández ha lanzado una advertencia contundente sobre el estado actual de la red. Según el experto, los algoritmos de recomendación que rigen la mayoría de las plataformas digitales no están diseñados para satisfacer las necesidades reales del usuario, sino para priorizar los objetivos económicos de las grandes corporaciones tecnológicas.

Ante esta situación, Fernández ha tomado medidas concretas, registrando una marca en la Oficina Española de Patentes y Marcas y redactando un manifiesto contralgorítmico. Su objetivo es fomentar una conciencia crítica en la población para que el consumo cultural no esté supeditado a la manipulación invisible de estas entidades.

Para materializar estas ideas, ha creado un espacio web llamado Jotdown Books, donde propone la implementación de un sello distintivo, representado por un doble cero tachado, similar a las certificaciones de calidad de Aenor. Este sello serviría para garantizar que un sitio web no utiliza algoritmos manipuladores, devolviendo al usuario el control sobre la información que consume, permitiéndole elegir criterios objetivos en lugar de basarse en una huella digital analizada por la empresa.

El análisis de Fernández describe una degradación progresiva de Internet. En sus inicios, la red era vista como un repositorio compartido de conocimiento, ejemplificado por el espíritu de Wikipedia.

Sin embargo, la llegada de PageRank y Google introdujo una jerarquía basada en enlaces que, con el tiempo, degeneró en la industria del SEO y la compra de autoridad artificial. Esta transición convirtió a la web en un entorno más narcisista y comercial, donde la calidad del contenido quedó relegada frente a la capacidad de posicionamiento pagado. La irrupción de la inteligencia artificial ha llevado este proceso al extremo, eliminando la necesidad de visitar las fuentes originales de información.

Al generar resúmenes automáticos que concentran el poder en unas pocas plataformas, la IA está asfixiando económicamente a los medios de comunicación tradicionales, quienes ya habían cedido gran parte de su control a Facebook y Google. Si una información no está indexada o es ignorada por el algoritmo, sencillamente deja de existir para el público general, lo que ha revitalizado la valoración del papel como soporte inalterable y permanente frente a la volatilidad digital.

Más allá de la técnica, Fernández sostiene que la crisis de Internet refleja una patología social marcada por el narcisismo y la transaccionalidad. En la actualidad, la creación de contenido se ha vuelto un acto de venta ideológica o material, donde hay más personas intentando escribir y destacar que lectores genuinamente interesados en aprender. Esta combinación de algoritmos opacos y una sociedad centrada en el yo ha degradado la experiencia digital.

Frente a este panorama, el informático aboga por la recuperación de espacios contralgorítmicos, donde la mediación tecnológica sea mínima o inexistente. Menciona ejemplos como Substack, donde el usuario elige explícitamente a quién seguir, o comunidades como Menéame y Forocoches, donde es el criterio humano y el debate colectivo lo que determina la relevancia de un tema.

Estos refugios digitales representan una alternativa al monopolio de Google y las nuevas inteligencias artificiales como OpenAI o Claude, proponiendo un retorno a una conversación humana auténtica, libre de intereses corporativos ocultos y basada en la transparencia





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