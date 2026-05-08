El mal tiempo persiste en España: lluvias, tormentas y descenso de temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de un temporal con chubascos fuertes, tormentas y temperaturas bajo lo normal en gran parte de España, afectando especialmente a Galicia, Castilla y León y Madrid.

El mal tiempo continúa azotando España sin dar tregua. Durante el puente de mayo y el inicio de esta semana, las precipitaciones han dominado gran parte del territorio nacional.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no solo ha alertado sobre las lluvias, sino también sobre la posibilidad de nieve en algunas zonas. Esta inestabilidad atmosférica se prolongará al menos unos días más. Según el organismo meteorológico, el viernes 8 de mayo, el posicionamiento de una borrasca al oeste de la península provocará cielos nubosos o cubiertos en la mayoría de regiones, generando chubascos ocasionalmente fuertes y acompañados de tormentas.

La situación se mantendrá similar durante el sábado y el domingo, con temperaturas por debajo de lo habitual para esta época del año. En varias comunidades autónomas, las mínimas no superarán los 10 grados. La Aemet advierte que este temporal afectará a casi todo el territorio nacional, aunque algunas zonas sufrirán mayores impactos. La borrasca situada al oeste de la península dejará cielos cubiertos en casi toda España, excepto en las regiones mediterráneas y el nordeste.

Las precipitaciones comenzarán desde primeras horas en el noroeste y en Baleares, extendiéndose a amplias zonas de la mitad norte y centro peninsular a partir de las horas centrales del día. Las regiones más afectadas serán Galicia, Castilla y León, Madrid, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. La entidad meteorológica no descarta la posibilidad de tormentas y granizo, especialmente en el área cantábrica, el medio Ebro y el entorno del Sistema Ibérico.

A medida que avance la jornada, estos fenómenos podrían afectar de manera aislada a puntos del este y sureste. En Canarias, los cielos serán poco nubosos o con intervalos nubosos, con precipitaciones ocasionales en las islas montañosas. Respecto a las temperaturas máximas, la Aemet informa de un descenso en la mayor parte del tercio occidental, mientras que habrá aumentos en el cuadrante sureste, el Cantábrico oriental, el nordeste de Cataluña, el Estrecho y ambos archipiélagos. En el resto del país, se esperan pocos cambios





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