El magistrado Peinado envía a juicio a la esposa del presidente del Gobierno por corrupción y malversación

El juez Manuel García-Castellón, sucesor de Manuel Peinado en el caso Nóos, ha dictado auto de apertura a juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. El magistrado también procesa a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Además, impone medidas cautelares a la principal investigada, como la retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal. La decisión, que desoye el criterio de la Fiscalía y las defensas, se fundamenta en indicios racionales de criminalidad y en el aprovechamiento de la condición de esposa del jefe del Estado. El auto, que hace referencia a conductas 'propias de regímenes absolutistas', ha sido calificado por fuentes consultadas como una instrucción carente de sentido jurídico y motivada políticamente.

El juez Manuel García-Castellón, sucesor de Manuel Peinado en la instrucción del caso Nóos, ha dictado auto de apertura a juicio oral contra la esposa del presidente del Gobierno, a quien acusa de los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

En la misma resolución, el magistrado envía ajuicio a su asesora Cristina Álvarez por los mismos delitos y al empresario Juan Carlos Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios entre particulares. El auto, difundido este sábado, adopta la petición de las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír y, por tanto, desoye el criterio de la Fiscalía, que se oponía a las medidas cautelares, así como el de las defensas, que sostenían que no había motivos para continuar con una causa que siempre habían rebatido.

Peinado justifica la adopción de medidas cautelares contra la principal investigada -retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado- tras considerar que, tras las diligencias practicadas, se deduce la existencia de indicios racionales de criminalidad. Alegando que a mayor gravedad de la pena, mayor es la tentación de fuga y mayor el perjuicio para la acción de la justicia, el juez argumenta que la investigada se aprovechó de su condición de esposa del presidente del Gobierno en beneficio propio.

En el escrito, Peinado manifiesta que las conductas que provienen de palacios presidenciales parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte ya olvidados en nuestro Estado, antes de aludir al reinado de Fernando VII. La decisión de enviar a juicio a la esposa del presidente se ha demorado más de lo previsto, pues la ley establece un plazo de tres días desde la audiencia preliminar del pasado lunes.

Además, Peinado abrió ayer una pieza separada contra ella por presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea en relación con Barrabés. Fuentes consultadas han asegurado que la instrucción del juez Peinado carece de todo sentido jurídico y solo atiende a motivos políticos, lo que añade un nuevo capítulo de tensión entre el poder judicial y el ejecutivo





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