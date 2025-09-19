El último secreto: Dan Brown regresa a Praga con una nueva aventura llena de ciencia y misterio

La sexta entrega de la saga del profesor Langdon, 'El último secreto', nos transporta a la mágica ciudad de Praga. En esta ocasión, Robert Langdon se enfrentará a desafíos científicos y religiosos mientras intenta descifrar una verdad que podría cambiar el mundo.

Praga , una ciudad donde cada callejuela susurra historias de la Edad Media hasta la actualidad, es el escenario de la nueva aventura de Robert Langdon en 'El último secreto', la sexta entrega de la saga que comenzó con 'Ángeles y demonios'.

Dan Brown, el maestro del suspense, nos traslada a esta ciudad bohemia a través del pensamiento del profesor Langdon, quien, con su memoria eidética y su conocimiento de la simbología, se embarca en un viaje para desvelar una verdad que amenaza la realidad tal como la conocemos. La realidad se entrelaza con las leyendas, la magia y la ciencia en un emocionante duelo que pondrá a prueba la capacidad humana para comprender el universo.El lanzamiento de 'El último secreto' ha generado una gran expectación en todo el mundo. Al llegar al mercado en septiembre, la novela se publicó en 56 idiomas y tuvo una tirada inicial de 500.000 ejemplares en España y Latinoamérica. Dan Brown, con meticulosidad y cuidado, mantuvo el contenido del libro en secreto, desconectando su ordenador de internet para evitar posibles hackeos. La presentación internacional tuvo lugar en la Capilla de los Espejos, dentro del complejo del Clementinum, donde el escritor se reunió con más de 140 periodistas, sumando a la emoción de la ocasión.En esta ocasión, 'El último secreto' reflexiona sobre las nuevas fronteras de la ciencia y su impacto en la comprensión de la conciencia humana. Experimentando con la premisa de la consciencia no local, Brown explora la conectividad entre todos los seres humanos y el conocimiento que emergen de una consciencia colectiva. Paralelamente a la investigación científica, la novela se adentra en las creencias religiosas y cómo estas intentan dar respuesta a las preguntas del universo y el más allá. Para darle vida a esta trama, Brown ha recurrido al personaje de Katherine Solomon, una brillante intelectual que aporta el conocimiento científico necesario para la historia





Dan Brown El Último Secreto Praga Robert Langdon Ciencia Misterio Ficción Novela

