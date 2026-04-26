El Último de la Fila Regresa Triunfalmente a los Escenarios

Manolo García y Quimi Portet reviven la magia de El Último de la Fila en un concierto en Marenostrum Fuengirola, marcando el inicio de su esperada gira de reunión tras 30 años de silencio. Un evento nostálgico y emocionante para miles de fans.

Allí estaban de nuevo Manolo García y Quimi Portet , 30 años y 26 días después del último concierto de El Último de la Fila, el 30 de marzo de 1996 en Cartagena.

La noche caía fresca en la playa malagueña y el hermoso escenario al aire libre Marenostrum Fuengirola, a los pies del Castillo Sohail y junto al Mediterráneo, tuvo el privilegio de albergar ayer el primero de los 12 recitales de la gira de reunión de un grupo que supo crear su propio mundo, lleno de audacia, surrealismo y desvergüenza, que condimentó el pop anglosajón de los ochenta con voz aflamencada y unas letras de finura poética que apelaban al universo de lo absurdo, y que, lo más importante, interpeló a miles de personas durante los años ochenta y los noventa. Su regreso convocó a 18.500 espectadores que llenaron el recinto con entradas que se agotaron en minutos.

Asistió principalmente un público maduro, deseoso de revivir esas canciones que llevan años practicando en karaokes. Interpretaron primero Huesos y luego enlazaron con Conflicto armado, un inicio genuinamente audaz, como siempre caracterizó a este grupo, ya que ambas canciones no pertenecen al repertorio de El Último de la Fila, sino al de Los Burros, el grupo que formaron García y Portet antes de renombrarse y pasar a la historia del pop español.

García (Barcelona, 70 años), hiperactivo, eligió para esta ocasión una chaqueta que pronto se quitó, pantalones oscuros y un pañuelo de colores; y Portet (Barcelona, 68), sobrio, de movimientos contenidos, vistió una camisa blanca arrugada y unos tejanos. Probablemente salieron del hotel con la misma ropa, porque nada es impostado en estos artistas tan alejados de los dictámenes de los tiempos de filtros.

El dúo ya era una anomalía hace tres décadas y en 2026 son héroes en vías de extinción a los que es un deber cuidar y apoyar. Anoche se les trató con lujo, como merecen; a ellos y a una banda con algunos miembros rescatados (un detalle apreciado) de las últimas giras de El Último, como Antonio Fidel al bajo, Ángel Celada a la batería o Pedro Javier González a la guitarra española.

En total, diez músicos sobre el escenario, tres mujeres incluidas, dos coristas, Irene Miller y Elena Reina, y la joven guitarrista y teclista Sara García, que, aunque nadie en el escenario lo dijo, parecía que estábamos ante la presentación en sociedad de la hija del cantante de la formación. Le costó despegar al grupo en un concierto de dos horas y diez minutos que, durante el primer tramo, careció de energía y de la euforia que merecía la ocasión, nada menos que tres décadas de ausencia.

Quizá ocurrió que aún estaban entumecidos. Cosas del primer concierto, donde cuesta recuperar la complicidad y el engranaje no funciona con la intensidad necesaria.

“Como dijo Fray Luis de León y Miguel de Unamuno tras el exilio, ‘como decíamos ayer’... Querida milagros”, saludó Manolo García para presentar la tercera pieza, Querida milagros, una canción, por cierto, escrita en letra y música por Portet. Buena parte de lo desapacible del inicio del recital se debe a que las canciones caminaron un poco ralentizadas, algo desfondadas.

Estos mismos temas en los conciertos de los últimos años de Manolo García en solitario sonaron intensos, en su tiempo justo, con garra. No ocurrió en algunos tramos del recital de anoche. La escenografía también pareció quedarse corta. Tan solo las pantallas de rigor y unas luces en forma de pez.

Poca cosa para un regreso tan importante. Suponemos que cuando toquen en estadios (las próximas citas son el 3 y 7 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona) acudirán equipados con más parafernalia, porque lo de ayer quedó pobre. El sonido, eso sí, llegó con nitidez a los espectadores. Manolo García cantó bien, bajó al foso en varias ocasiones y se entregó con profesionalidad.

Quimi Portet estuvo concentrado en ejecutar unos dibujos de guitarra en las antípodas del virtuosismo, un músico discreto que trabaja para la canción en un acto de generosidad que se agradece. El guitarrista se dirigió al público en contadas ocasiones, pero siempre con retranca: “Una de las ventajas de esta gira es huir de la férrea disciplina familiar, y, al mismo tiempo, que ellos se liberen por unos días de nosotros”.

Luego, añadió: “Me acuerdo que cuando estábamos en Los Burros, Manolo siempre acababa los conciertos diciendo: ‘Salid y multiplicaos’. Pues por lo que veo os habéis multiplicado muy bien”. Para cuando ya había pasado más de una hora, el espectáculo comenzó a despegar, y el público, que hasta entonces solo se había entregado a tope con Aviones plateados o Llanto de pasión, entendió que ahí empezaba la noche que había soñado.

Fue el momento de Lápiz y tinta, Sara, Lejos de las leyes de los hombres o Dulces sueños, con un exquisito solo de guitarra de Portet





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