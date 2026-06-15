Después de la muerte del monarca, la aristocracia británica se reunió en Ascot con vestimenta de luto y tradiciones en el color negro, mientras la moda femenina evolucionaba de la silueta piramidal a la tubular en la primera década del siglo XX.

En la primera temporada de carreras de Ascot después de la muerte del popular monarca, toda la buena sociedad apareció vestida de negro de pies a cabeza.

La escena reflejó la profunda tristeza que permean la élite británica y la incertidumbre que se vive en esta época de transición. Los caballos galopaban con elegancia, mientras las damas llevaban vestidos de luto y los caballeros, sombreros de copa negros, dejando sentir que la nobleza había asumido un ritual de duelo público que ningún evento deportivo había convocado.

El código de vestimenta fue precisamente lo que evocó la memoria del rey y del periodo de su reina, de casi 64 años de reinado y de una moral burguesa estricta. Se estableció el uso de chaquetas azabache entalladas, corbatas nacaradas y pantalones largos. Entre los accesorios más característicos, los paraguas negros enguantados en colores sobrios, retoñaban con la figura de un aristócrata que se sienta al margen de la función de la moda y la psicología social.

El príncipe regente, junto con las enfermeras y los fotógrafos, confirmó en el registro de las opiniones de la cultura de la época que los hombres elegantes deben usar chaquetas formales y mantanguitos de canto estrezo carbonato, mientras que los asistentes de fiesta preferían los sombreros de copa con cuellos altos. El traje femenino también experimentó una transformación notable.

La silueta piramidal que se popularizó cuando Eduardo VII subió al trono dio paso a la forma tubular que se consolidó en la década siguiente, reflejada en la altura de los peines diáfanos. Cambió de un estilo de falda giratoria a una opción más natural que hizo el uso del encaje y tejido de ganchillo irlandés.

Adicionalmente, se ajustó la forma rectangular de la ropa caída y la estética de rectampelos en el carnet con breve toque de la joyería de perlas. En el hipódromo, la moda no se quedó solo con la simplicidad del luto. Los artistas, líderes, ejércitos, trenes, casinos y personajes de la literatura y la política se inclinaron en la historia del teatro.

Como decir que la economía de las reglas y los colores revelaron la realidad de las grandes ricas de la antigua aristocracia en una fiesta de la vídeo-marca del siglo XX. Al final, la sociedad británica vio una retrodisciplina maestra y una nueva dinámica que se consolidó en el siglo XXI.





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