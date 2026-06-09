El look de Patricia Pardo para el encuentro del Papa León XIV en el Bernabéu: un diseño de Alejandro de Miguel

La presentadora Patricia Pardo eligió un conjunto de Alejandro de Miguel, con cuerpo de capa y fajín drapeado, para presentar la visita del Papa León XIV en el estadio Bernabéu. El diseño, en colores pastel, combina elegancia y simbolismo religioso, y refleja la tendencia actual. Junto a los estilos de la Reina Letizia y las infantas, marca un estilo sobrio pero fresco para la ocasión.

El look de Patricia Pardo para presentar el encuentro del Papa León XIV en el Bernabéu : un color acertado y un diseñador muy royal. La Reina Letizia con un vestido trampantojo muy royal y la Princesa Leonor y la Infanta Sofía , coloridas y primaverales, en la Misa del Papa León XIV.

La Reina Letizia lleva el privilegio del blanco más allá del Vaticano y recibe al Papa León XIV en Madrid con un vestido de flores repetido. El clima y la ocasión merecían un look sobrio y recatado, pero también fresco y primaveral. La presentadora no fue ajena a ello y jugó con las formas y los colores a su favor. El conjunto elegido por Patricia Pardo es un llamativo conjunto, que acompaña sus movimientos en el escenario con gracilidad.

El diseño, cuerpo en forma de capa con fajín drapeado, fue creado con mimo para reflejar elegancia, luz y simbolismo, rindiendo homenaje a la fe. No es ajeno a estar en los titulares el diseñador Alejandro de Miguel, con especialización en vestidos para bodas, bautizos y comuniones, desde novias a madrinas, y de numerosas VIPs españolas.

Empezó muy joven en la costura, en su propia casa, desde donde atiende de manera personalizada y realiza diseños siempre a medida, como el de Patricia Pardo. No ha sido Patricia Pardo el único rostro conocido que ha optado por llevar colores pastel para encontrarse con el Papa León XIV. Recordemos los looks de la Princesa Leonor y la Infanta Sofía para la misa celebrada el domingo por la mañana en Cibeles.

El diseño de Patricia fue modificado respecto al original: algo más corto y sin el lazo que cae por la espalda, que se puede encontrar en la web





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