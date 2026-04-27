El live commerce y las super-apps: cómo el retail en Asia está redefiniendo el futuro del comercio en España

Un análisis de primera mano sobre cómo el social commerce, el live commerce y las super-apps están transformando el retail en Asia, y qué lecciones puede aprender España de este modelo integrado y sin fricciones.

Durante una reciente visita a Shanghái y Seúl, pudimos observar de primera mano cómo el social commerce está transformando radicalmente el panorama del retail en Asia.

A diferencia de Europa, donde el modelo tradicional de marketing sigue vigente (redes sociales para notoriedad, ecommerce para conversión, retail para distribución y creadores para amplificación), en estas ciudades asiáticas ya no existen fronteras claras entre estas disciplinas. Todo forma parte de un sistema integrado, rápido y sin fricciones. Un ejemplo palpable lo encontramos en una tienda multimarca del centro comercial TX Huaihai en Shanghái, donde una joven de 25 años transmitía en directo la nueva colección de abrigos.

No se trataba de una grabación para redes, sino de una venta en tiempo real. Mientras probaba prendas, respondía preguntas de los espectadores y mostraba un código QR para facilitar la compra. Lo más llamativo era que la tienda estaba vacía, salvo por el equipo de producción. Este fenómeno no es aislado.

En The Hyundai Seoul, uno de los centros comerciales más vanguardistas de Corea, todo parece diseñado para ser grabado. Los espacios están iluminados para resaltar los productos, etiquetados como 'Trending' o 'Best Seller', y los creadores transmiten en directo desde dentro de las tiendas, cerrando ventas sin salir de la plataforma. En China, plataformas como Douyin o Taobao Live ya representan más del 10% del ecommerce total, y en sectores como la belleza, la cifra es aún mayor.

El live commerce no es una novedad experimental, sino una realidad consolidada. Incluso en un supermercado de Shanghái, un empleado explicaba las diferencias entre dos tipos de salmón frente a su móvil, sin escenografía ni producción, y los espectadores compraban mientras escuchaban. La experiencia es fluida: descubrimiento, aclaración de dudas, compra y pago, todo sin abandonar el entorno.

Este modelo se extiende a las super-apps como WeChat, Kakao o LINE, que concentran la relación con el usuario en un solo entorno. Pagar, interactuar con una marca, recibir promociones o comprar productos ocurre sin redirecciones. Un ejemplo reciente fue la promoción de Qwen, la app de inteligencia artificial de Alibaba, que regalaba un boba por descargar la app. En nueve horas, se generaron diez millones de pedidos, colapsando a los repartidores.

El verdadero cambio radica en que las marcas ya no diseñan campañas aisladas, sino sistemas integrados donde cada interacción (un live, un contenido, una tienda o un pago) forma parte de una misma infraestructura. La transición no implica abandonar el retail físico, sino redefinir su papel dentro de este ecosistema conectado





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