El libro 'Tarteso' busca desmitificar la historia de la antigua civilización tartésica

El libro 'Tarteso', escrito por Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, busca desmitificar la historia de la antigua civilización tartésica. Los autores presentan una visión más clara y precisa de la cultura tartésica, rescatando a protagonistas olvidados y aportando reflexiones sugerentes. El libro se centra en la historia de Tarteso, un yacimiento arqueológico ubicado en la provincia de Badajoz, y su posible conexión con la cultura griega.

Sebastián Celestino y Esther Rodríguez , dos arqueólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas ( CSIC ), han escrito un libro que busca desmitificar la historia de la antigua civilización de Tarteso .

En 'Tarteso', los autores presentan una visión más clara y precisa de la cultura tartésica, rescatando a protagonistas olvidados y aportando reflexiones sugerentes. El libro, que cuenta con la colaboración de otros expertos en la materia, se centra en la historia de Tarteso, un yacimiento arqueológico ubicado en la provincia de Badajoz, y su posible conexión con la cultura griega.

Los autores sostienen que la presencia de objetos griegos en el yacimiento sugiere una influencia cultural significativa, y que es posible que hubiera agentes griegos que intermediaran entre la colonia griega de Ampurias y el interior de la península ibérica. Aunque no tienen respuestas a muchas de las preguntas que plantean, Celestino y Rodríguez creen que su investigación puede ayudar a comprender mejor la historia de Tarteso y su lugar en la cultura mediterránea.

El libro también destaca la importancia de dar a conocer a los investigadores cuya figura se ha desdibujado tras el brillo de sus hallazgos, y aporta una visión más matizada de la historia de la cultura tartésica. En las 200 páginas de 'Tarteso', se entremezclan nombres de arqueólogos, campesinos, obreros y maestros que participaron en la intrahistoria de hallazgos en Tarteso, y se presentan reflexiones sobre la posible conexión entre la cultura tartésica y la griega.

El libro es un recorrido divulgativo por la historia de Tarteso, que busca desmitificar la imagen de una civilización misteriosa y enigmática, y que presenta una visión más clara y precisa de la cultura tartésica. A través de sus páginas, los lectores pueden descubrir la historia de una civilización que, a pesar de su importancia, ha sido olvidada en la historia de la cultura mediterránea.

El libro 'Tarteso' es una contribución importante a la investigación arqueológica y a la comprensión de la historia de la cultura mediterránea, y es un recurso valioso para los investigadores y los lectores interesados en la historia de la cultura tartésica. El libro también es un tributo a los investigadores que han trabajado en la investigación de la cultura tartésica, y que han contribuido a nuestra comprensión de la historia de la cultura mediterránea.

En resumen, 'Tarteso' es un libro que busca desmitificar la historia de la cultura tartésica, y que presenta una visión más clara y precisa de la cultura tartésica. El libro es un recorrido divulgativo por la historia de Tarteso, que busca desmitificar la imagen de una civilización misteriosa y enigmática, y que presenta una visión más clara y precisa de la cultura tartésica.

A través de sus páginas, los lectores pueden descubrir la historia de una civilización que, a pesar de su importancia, ha sido olvidada en la historia de la cultura mediterránea





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